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Перший ФОП з інвалідністю отримав 500 тис. грн на сонячні панелі та облаштування робочого місця

грант, фоп, інвалідність
Підприємець з інвалідністю отримав 500 тис. грн.

Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю I та II груп у статусі фізособи-підприємця (ФОП).

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про підприємця

Першим, хто скористався оновленою програмою компенсацій для самозайнятих осіб з інвалідністю, став Сергій Кривуша — підприємець зі Сквири, що на Київщині. Він має ІІ групу інвалідності та є учасником бойових дій.

За кошти, які виділяються з Фонду соціального страхування на випадок безробіття, він придбав оргтехніку з адаптованим програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

Свій шлях у підприємництві він розпочав лише пів року тому — звернувся до місцевого центру зайнятості, де отримав консультацію, зареєструвався як ФОП та виграв ветеранський грант у межах програми "Власна справа".

Отримані 500 тисяч грн інвестував у закупівлю обладнання для встановлення сонячних панелей. Крім того, він сформував команду, до якої увійшли ще двоє ветеранів, і вже виконує перші замовлення.

Про програму компенсацій

Раніше компенсацію за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю могли отримати лише роботодавці для своїх найманих працівників. Однак у березні уряд розширив цю програму — тепер на компенсацію можуть розраховувати також самозайняті особи та фізичні особи-підприємці.

Так, самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тис. грн на облаштування робочого місця — зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі.

"Ця програма стала реальною підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 мільйони гривень", - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.

Автор:
Ольга Опенько