Дві групи забрали більше половини виручки за перший місяць експорту українського газу. "ЕСКО-Північ", яку пов'язують із родиною колишнього міністра екології Миколи Злочевського, та ДТЕК Ріната Ахметова разом продали за кордон газу на €23,2 млн із загальних €45,59 млн. Усього в жовтні газ експортували 29 приватних компаній, і продали вони його в 2,1 раза дорожче, ніж могли б в Україні. Про це йде мова в статті " Україна отримала надлишок газу: скільки можна заробити на експорті до Європи ", опублікованій на Dilo .

За матеріалами статті, найбільшим продавцем стала група "ЕСКО-Північ": її компанії реалізували 16,1 млн кубометрів газу на €13,83 млн. На цю групу припало 29,5% загального обсягу жовтневих експортних продажів. Друге місце посіла група ДТЕК, яка продала 12,75 млн кубометрів газу на €9,36 млн. Решта 27 компаній разом заробили близько €22,4 млн. Компанію "ЕСКО-Північ" ЗМІ пов'язують з родиною екс-міністра екології часів президентства Віктора Януковича Миколою Злочевським.

ДТЕК продавав найдешевше. Компанія виставила газ на перших торгах 15 жовтня зі стартовою ціною €87 за МВт·год, а продала за €69 — це нижня межа жовтневих угод.

Скільки заробили видобувники

Загалом у жовтні 29 приватних газовидобувних компаній продали на експорт 54,5 млн кубометрів природного газу. Середньозважена ціна продажу становила €78,63 за МВт·год без ПДВ. Залежно від умов окремих угод ціни коливалися від €69 до €90,01 за МВт·год.

Внутрішні котирування за даними консалтингової компанії ExPro на листопадовий ресурс були близько €37,47 за МВт·год. Тож експортна ціна була в 2,1 раза вищою за внутрішню, а різниця становила €41,16 за МВт·год. У перерахунку на весь проданий обсяг це дає видобувникам приблизно €24 млн додаткової виручки порівняно з продажем того самого газу в Україні, підрахувало Dilo. Водночас це не чистий прибуток. Різниця між внутрішніми та експортними котируваннями не враховує витрат на видобуток, транспортування і виконання контрактів.

Поіменний заробіток газовидобувних компаній за листопад наразі підрахувати неможливо, оскільки експортні аукціони тривають до кінця місяця, а Українська енергетична біржа (УЕБ) у тижневих звітах розкриває лише загальні обсяги та ціни без назв продавців. Водночас, за актуальними даними біржі станом на 25 листопада, у межах листопадової експортної квоти видобувники вже реалізували близько 41,7 млн куб. м природного газу (зокрема 13,24 млн куб. м — за тиждень 9–13 листопада та ще 28,5 млн куб. м — протягом 16–20 листопада).

Якщо обсяги та ціни залишаться на жовтневому рівні, за повний дев'ятимісячний експортний сезон — з березня по листопад — приватні видобувники можуть виручити близько €0,4 млрд. Приблизно €0,2 млрд з цієї суми становитиме надбавка до внутрішньої ціни.

Чи вистачить газу на зиму

Експорт не загрожує проходженню зими. Україна почала сезон відбору з найбільшими запасами за останні три роки: 15,97 млрд кубометрів газу в підземних сховищах проти 13,26 млрд торік. Це на 1,4 млрд кубометрів більше за урядовий орієнтир у 14,6 млрд, закладений у базовому сценарії проходження опалювального сезону.

Обсяги експорту на цьому тлі незначні. За жовтень і листопад приватні компанії можуть продати за кордон близько 110 млн кубометрів газу. Це менше, ніж Україна споживає за одну холодну зимову добу. До того ж з 1 грудня до 1 березня експорт заборонений, а держава може зупинити його в будь-який момент, якщо побачить загрозу енергетичній безпеці.

Головним ризиком для зимового балансу залишаються російські удари по видобувній інфраструктурі. Через це "Нафтогаз", попри високі запаси, готує можливість імпорту на випадок пікового споживання.