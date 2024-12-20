Перший промисловий урожай батату зібрали на Одещині (ФОТО)

У Білгород-Дністровському районі Одеської області фермерське господарство "Буджак" завершило збір батату на площі 7 гектарів — однієї з найбільших в Україні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, одеський регіон стає осередком інноваційного агробізнесу. Однією з таких цікавих новинок є вирощування батату, або солодкої картоплі.

Ще кілька років тому цей коренеплід був екзотикою, а сьогодні – зайняв своє місце в меню багатьох ресторанів та сімейних застіль.

Фото: Олег Кіпер / Telegram

Як розповів Кіпер, у Білгород-Дністровському районі завершено збирання батату на площі сім гектарів – однієї з найбільших в Україні будь-коли засіяної цією культурою.

Фото: Олег Кіпер / Telegram

Керівник господарства Олексій Згірін зауважує, що вирощування сорту "Борегард" стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу. Це дозволило зменшити кількість хімічних обробок і підвищити якість продукції.

Фото: Олег Кіпер / Telegram

"Аграрії Одещини вкотре доводять: навіть у непростих умовах регіон може бути прикладом новаторства та ефективності. Завдяки таким ініціативам наші фермери не лише розвивають економіку, а й дарують українцям нові смаки", - підкреслив Кіпер.

Фото: Олег Кіпер / Telegram

Батат продаватимуть в Україні

Зауважимо, фермерське господарство «Буджак» розпочало свою діяльність у середині 2000-х років з вирощування зернових культур. Потім почали займатися виробництвом посадкового матеріалу. Серед одних з перших успішних проєктів було вирощування посадкового матеріалу хмелю, а також підщеп для черешні, що користувалися значним попитом.

Фото: Олег Кіпер / Telegram

Останні п’ять років господарство активно займається вирощуванням батату. Спочатку фокус був зосереджений на виробництві посадкового матеріалу, але згодом освоїли технологію вирощування самих коренеплодів.

Цього року СФГ «Буджак» успішно внесло американський сорт батату Борегард (Beauregard) до офіційного реєстру сортів рослин, придатних для поширення та рекомендованих для вирощування в Україні. Наразі у реєстрі нараховується три сорти батату: два з них зареєстровані Харківським інститутом овочівництва, а третій — завдяки зусиллям СФГ «Буджак».

Фото: Олег Кіпер / Telegram

“Ми вже перевезли батат на зберігання. Тепер будемо спостерігати за динамікою продажів. Якщо результати будуть позитивними, можливо збільшимо площі посіву цієї культури. Попит на батат щороку зростає, особливо в країнах Євросоюзу, і, думаю, в Україні ця тенденція також набирає обертів. Наразі ми орієнтуємося виключно на внутрішній ринок, оскільки конкурувати на міжнародному поки складно. Основним гравцем на європейському ринку залишається Єгипет, який має значні обсяги виробництва, що дозволяє їм пропонувати конкурентні ціни. У нас поки немає таких масштабів, але ми рухаємося в цьому напрямку”,– розповідав Олексій Згірін в інтерв'ю інтернет-виданню "Махала".

Нагадаємо, в Україні зібрали перший врожай бавовника, який висадили в Одесі навесні цього року у 8 фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин на ділянці площею від 0,2 до 0,5 га.