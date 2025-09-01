Підготовка до зими повинна випереджати графік, враховуючи всі можливі загрози - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, присвячене підготовці до опалювального сезону та захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Основними темами стали забезпечення енергоносіїв, посилення протиповітряної оборони та нарощування власного виробництва озброєння.

"Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто залучений та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - наголосив Зеленський.

Також президент заслухав доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Глава держави відзначив ефективну роботу команд "Нафтогазу" та "Укренерго".

Затверджено подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу, що забезпечить стабільне проходження зими.

Для захисту енергооб'єктів від ударів, зокрема "шахедів", було прийнято рішення про закупівлю додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

Секретар РНБО Рустем Умєров отримав доручення скоординувати роботу уряду, обласних адміністрацій та енергокомпаній для реалізації цього завдання.

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", - зазначив Зеленський.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 70%. За його словами, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).