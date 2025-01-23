Підлітків запрошують взяти участь у міжнародному техатоні зі штучного інтелекту: які умови

Україна вдруге братиме участь у міжнародному техатоні Teens in AI, який охоплює понад 60 країн. Українські школярі та студенти матимуть можливість розробити інноваційні рішення на основі штучного інтелекту та вдосконалити свої навички роботи з цією технологією під керівництвом провідних експертів у галузі ШІ.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Для участі в національному етапі буде відібрано 10 команд. Переможець представить Україну на міжнародному етапі — конференції Global Demo Day.

Національний етап техатону відбудеться онлайн 29–30 березня.

Зазначається, що перед змаганням учасники матимуть можливість поглибити свої знання та навички роботи зі штучним інтелектом.

Для цього буде організовано Inspiration Week, BootCamp, а також лекції від лідерів галузі ШІ, експертів з етики ШІ, дизайн-мислення та інших важливих тем.

Умови участі

Основні умови участі для школярів і студентів:

вік від 12 до 18 років;

рівень англійської мови — не нижче B1;

знання основ штучного інтелекту або математики/інформатики.

Склад команди: 5-6 учасників та ментор — вчитель або викладач державного чи комунального закладу освіти.

Особливу увагу приділяється різноманіттю складу команди, тому вона повинна включати як дівчат, так і хлопців, причому дівчата повинні становити не менше половини учасників.

Умови для ментора:

вчитель математики / інформатики чи викладач технічних дисциплін державного та комунального закладу освіти;

знає англійську мову на рівні не нижче B1–B2.

Зареєструвати команду можна за наступними посиланнями:

Форма для учасників. Надсилати заявки потрібно окремо для кожного члена команди, вказуючи назву команди та ПІБ ментора.

Форма для менторів з вказівкою, який освітній заклад представляє.

Дедлайн реєстрації — 2 лютого.

Учасників обиратиме Організаційний комітет Техатону Teens in AI в Україні, враховуючи їхню мотивацію, знання з інформатики та/або математики, а також рівень англійської мови аплікантів.

Нагадаємо, Україна впроваджуватиме штучний інтелект для оптимізації процесу пошуку вакансій та збільшення рівня зайнятості серед населення.