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Підприємці отримали пільгових кредитів на 1,8 млрд грн за тиждень

кредити, фінансування
Доступні кредити 5-7-9%: за тиждень підприємці отримали 1,8 млрд грн

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 372 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн. З них 125 кредитів на 0,6 млрд грн надали банки державного сектору економіки.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

З початку воєнного стану в Україні в межах цієї програми вже видано 74 745 кредитів на 291,6 млрд грн.

Фото 2 — Підприємці отримали пільгових кредитів на 1,8 млрд грн за тиждень

Зокрема, станом на 24 березня 2025 року, кошти були спрямовані на такі цілі:

  • 37,27 млрд грн – на інвестиційні проєкти;
  • 71,93 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 44,62 млрд грн – кредити для агровиробників;
  • 34,44 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 2,14 млрд грн – на енергосервіс;
  • 57,32 млрд грн – на антивоєнні заходи;
  • 30,18 млрд грн – кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Загалом, з моменту запуску програми було підписано 109 567 кредитних договорів на 381,2 млрд грн. У тому числі банки державного сектору видали 75 505 кредитів на 173,5 млрд грн.

Фото 3 — Підприємці отримали пільгових кредитів на 1,8 млрд грн за тиждень

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), який координується Міністерством фінансів України. Уряд продовжує виплачувати компенсації підприємцям відповідно до укладених договорів.

Додамо, з початку 2025 року 1 659 агрогосподарств отримали майже 9 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Автор:
Тетяна Гойденко