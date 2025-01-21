Підприємці отримають 23 млн грн на розвиток бізнесу: скільки робочих місць буде створено

93 підприємця стали переможцями 26-го етапу програми “Власна справа”. Вони отримають мікрогранти на суму 23 млн гривень, що дозволить їм створити 156 нових робочих місць.

Про це інформує Урядовий портал.

Топ-5 сфер діяльності для нових бізнесів

Переможці програми "Власна справа" планують започаткувати або вже здійснюють свій бізнес в таких сферах:

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (35%).

Надання інших видів послуг (14%).

Переробна промисловість (13%).

Тимчасове розміщення й організація харчування (12%).

Професійна, наукова та технічна діяльність (8%).

Про переможців

Серед отримувачів мікрогрантів 57% з переможців — жінки, 35% — чоловіки, а 8% — юридичні особи.

Лідерами за регіонами є:

Київщина — 17%.

Вінниччина та Харківщина — по 12%.

Львівщина та Хмельниччина — по 11%.

74% переможців мають вищу освіту, 9% — середню спеціальну (технікум, коледж).

У рамках 26-ї хвилі програми 7 підприємців віком від 18 до 25 років отримають молодіжні гранти до 150 тисяч гривень на започаткування бізнесу.

Про "Власну справу"

З початку дії програми було видано 23 тисячі мікрогрантів. Завдяки такій підтримці очікується створення майже 43 тисяч нових робочих місць, що має суттєве значення для економічного розвитку країни.

В рамках грантової програми українці можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тис. грн на розвиток бізнесу. Для сум понад 75 тис. грн потрібно створити 1-2 робочі місця.

Молодь до 25 років може отримати до 150 тис. грн без обов'язку створювати робочі місця. Учасники бойових дій та інші категорії осіб можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн з вимогою створення 1-4 робочих місць.

Гранти можна використовувати на обладнання, сировину, оренду приміщень.

Заявки подаються через портал "Дія".

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.