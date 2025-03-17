Підприємці за тиждень отримали 2 млрд грн за програмою "5-7-9%"

Минулого тижня в рамках державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали від уповноважених банків 668 пільгових кредитів на суму 2 млрд грн, з яких 497 кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн видано банками державного сектору економіки.

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Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Основні цифри

З початку 2025 року в межах програми "5-7-9" підприємці отримали 4 738 кредитів на загальну суму 17,8 млрд грн, з яких 3 042 кредити на 9 млрд грн видано банками державного сектору економіки.

За весь період воєнного стану в Україні було видано 74 373 кредити на суму 294,3 млрд грн, з них 54 904 кредити на 150,8 млрд грн надано банками державного сектору.

Дані актуальні станом на 17 березня 2025 року:

37,51 млрд грн – на інвестиційні цілі;

37,51 млрд грн – на інвестиційні цілі; 73,90 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

43,76 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

34,72 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,16 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

30,45 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає пільгове кредитування для мікро, малого та середнього бізнесу. У рамках програми підприємці можуть отримати кредити на розвиток виробництва, інновацій, енергоефективності та інших напрямів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (49,6 тис.), Ощадбанк (16,6 тис.) та Укргазбанк (5,9 тис.)

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

У лютому уряд направив Фонду розвитку підприємництва майже 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, наданими бізнесменам в рамках державної програми.