Малі підприємці зможуть отримати державну фінансову підтримку в розмірі до 30 тисяч гривень на придбання енергообладнання, щоб продовжувати роботу під час відключень світла. Подати заявку можна через портал "Дія".

Як пише Dilo, про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення.

Цією допомогою можуть скористатися ФОПи і ТОВ, які зареєстровані до 1 квітня 2026 року, мають не більше 10 працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ.

Заяву на отримання коштів можна подати в застосунку "Дія". Для цього потрібно обрати послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість". Відповідність умовам програми буде перевірена автоматично.

У Мінекономіки уточнюють, що допомогу можуть отримати ФОПи, ТОВ та приватні підприємства, які належать до мікро- або малого бізнесу, а розмір підтримки залежить від кількості найманих працівників:

15 тис. грн – від 1 до 4 працівників;

20 тис. грн – від 5 до 7;

30 тис. грн – від 8 до 10.

Корецький наголосив, що уряд шукає можливості підтримати бізнес, адже від його стабільної роботи залежить економіка країни, а отже, і бюджетні надходження, з яких фінансується оборона.

Нагадаємо, до 1 січня 2029 року в Україні діятиме пільга, що дозволяє бізнесу та звичайним громадянам завозити або замовляти з-за кордону енергетичне обладнання без сплати мита та податку на додану вартість.