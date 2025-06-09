Підроблені сертифікати й зниклі вантажі: сотні вантажів для армії не дійшли до військових частин

Міністерство оборони України та Державна митна служба виявили численні факти незаконного ввезення товарів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

За його словами директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Олександра Титковського, з початку повномасштабного вторгнення фахівці Міноборони спільно з митниками постійно перевіряють поставки гуманітарної допомоги, яка надходить до Сил оборони.

У ході цієї роботи було встановлено, що під виглядом гуманітарки в Україну завозили автомобілі, бронежилети, шоломи, зброю, запчастини та інші товари.

Загалом у період дії воєнного стану митними органами складено 1 339 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних з оформленням гуманітарної допомоги. При цьому у 708 випадках кінцевими одержувачами значилися військові частини, які фактично не отримували ці вантажі.

Окремі порушення стосувалися підроблених сертифікатів кінцевого споживача, які використовувалися як підстава для ввезення продукції без сплати митних зборів.

«На жаль, не всі вантажі, які декларуються як гуманітарна допомога, потрапляють до реальних отримувачів. Спільний контроль з Держмитслужбою дозволяє оперативно перевіряти ці дані та передавати інформацію про порушення до правоохоронних органів», — зазначив Титковський.

Міноборони наголошує, що забезпечення прозорості в оборонній логістиці та притягнення до відповідальності за зловживання — ключові умови захисту інтересів держави та армії.

Додамо, нещодавно в Україні викрили схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього було ввезено майже 440 авто.