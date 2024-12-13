Підсумки головної події України – Дня логіста та DistributionMaster-2024

28-29 листопада в Києві відбулася наймасштабніша логістична подія року — ХХХІ Всеукраїнський День логіста: Нові можливості в логістиці. Паралельно з нею пройшла щорічна спеціалізована бізнес-зустріч для професіоналів дистрибуції та їх партнерів DistributionMaster-2024 на тему "Нова реальність – виклики та рішення".

Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1500 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Головну подію України підтримали: Генеральний партнер – AFINA GROUP та також Укравтологистика, Konsort, Linkos Group, Global Ocean Link, ABM Cloud, EURO FORWARDING, Пульс Лоджистик, KAPELOU, ІНТЕРКАРГОТРАК, Sovtes, UNI-LAMAN GROUP, Гарант АТ "Страхова компанія "ІНГО", Discaf, ItUa, Навіс Груп, Бей-Транс, Linqo - частина Ruptela Group, ТОВ "ФТП", Полімерцентр, ANT-Logistics, Вчасно, GLOBAL TRADE UA, Bimp, ТМ HARVEST, Discaf, BFI, "Трипільське Сонце", Quantum International.

Спікери заходу: Андрій Мокряков, Валерій Губарєв, Марія Голубова, Віталій Пересада, Світлана Нескоромна, Дмитро Сагайдачний, Іван Ісаєнко, Ігор Мастеляк, Віталій Кучменко, Олексій Болтєнков, Олександр Ширяєв, Олег Фещенко, Олександр Зозуля, Роман Данилко, Гліб Сотула, Катерина Калюжна, Надія Бігун, Вадим Дерюгін, Віктор Рябус, Денис Корабльов, Дмитро Обухов, Андрій Маховський, Дмитро Сузий, Бартош Фурман, Олексій Соболєв, Дмитро Галицький, Віталій Люлява, Олександр Вязніков, Тарас Палажій, Олексій Набєда, Ніна Воробей, Ігор Тривайло, Ганна Денисова, Павло Овчинніков, Дмитро Соколовський, Валентин Підгрушний, Марія Горбачевська, Іван Даниленко, Роман Рудовол, Марина Глотова, Юлія Тарануха, Олена Морозова, Романа Юрків, Олександр Барков, Микита Котеньов, Костянтин Шатов, Севак Барсегян, Борис Батуринець, Тарас Рудий, Володимир Гузь, Юлія Далібук, Дмитро Борисов, Анна Шамрай, Олег Рудківський, Олена Цимбалиста, Ярема Филипчук, Наталя Удоденко, Віталій Шпонько, Ігор Полікарпов, В’ячеслав Кужель, Микола Вишняков.

Закінчився перший день врученням національної Премії - Ukrainian Logistics Award-2024, яку третій рік поспіль ініціює наша компанія ТрейдМастерГруп.

Переможці:

- ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРАВТОЛОГІСТИКА"- Найкраща комплексна логістична компанія;

- UNI-LAMAN GROUP - Найефективніша логістична компанія;

- Meest China– Логістична компанія року;

- UNI-LAMAN GROUP - Найвідоміша логістична компанія;

- Тальман – Лідер логістичної галузі;

- UNI-LAMAN GROUP - Лідер з комплексної логістики;

- ТОВ Чілд Логістика – Найкращій логістичний оператор року;

- UNI-LAMAN GROUP - Найстабільніша логістична компанія;

- УВК - Сама динамічна компанія у Логістиці;

- Тальман - Інноваційна логістична компанія;

- YARD Delivery - Найкраще інноваційне краудсорсингове логістичне рішення;

- Експерт в Логістиці - СТАР-СВІТ ТРАНСSTAR;

- Прорив року в логістиці – PARKTRANS.

Цей захід традиційно об'єднав представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!