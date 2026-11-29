Новий склад Конгресу США планує посилити контроль над зовнішньою політикою президента Дональда Трампа, використовуючи законодавчі та бюджетні повноваження. Серед пріоритетів – відновлення підтримки міжнародних союзників, зокрема України та Тайваню.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення The Washington Post.

Під час Галіфакського міжнародного безпекового форуму в Канаді американські законодавці заявили про намір посилити роль Конгресу у формуванні зовнішньої політики США.

Демократи, які із січня 2027 року контролюватимуть обидві палати Конгресу, планують використовувати повноваження щодо бюджетних витрат та парламентського контролю для обмеження дій президентської адміністрації.

Зокрема, законодавці вже ведуть переговори щодо обмеження фінансування військової кампанії США в Ірані. Потенційна угода також може передбачати скорочення запитаного адміністрацією Трампа оборонного бюджету обсягом $1,5 трлн.

Окремі представники Республіканської партії також готові підтримати обмеження президентських повноважень, зокрема щодо запровадження торговельних мит.

Водночас законодавці визнають, що їхні можливості залишатимуться обмеженими через право президента накладати вето на ухвалені Конгресом закони.

Що це означає для України

Європейські посадовці закликали американських законодавців посилити підтримку України після того, як адміністрація Трампа на початку 2025 року припинила надання більшої частини безпекової допомоги та відклала використання затверджених Конгресом коштів.

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн очікує, що наступний склад Конгресу активніше підтримуватиме НАТО та міжнародних союзників США.

Він також нагадав, що восени Конгрес переважною більшістю голосів ухвалив закон про санкції, спрямовані на обмеження російської воєнної економіки. Однак уже за місяць Трамп скасував більшість цих обмежень.

Тайвань очікує відновлення військової підтримки США

Представники Тайваню також звернулися до американських законодавців щодо збереження двопартійної підтримки.

Зокрема, Тайвань зацікавлений у погодженні угоди про закупівлю американського озброєння на $14 млрд, реалізацію якої адміністрація Трампа відкладає з початку 2026 року.

Американські законодавці сподіваються, що після зміни складу Конгресу їм вдасться посилити його вплив на зовнішню політику на основі двопартійної підтримки.

Нагадаємо, після перемоги на проміжних виборах демократи в Конгресі США розпочали підготовку нового пакета допомоги Україні орієнтовним обсягом $15 млрд. Законодавці також планують посилити санкції проти Росії та домогтися додаткової підтримки української енергетики ще до початку роботи нового складу Конгресу.