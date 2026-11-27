Для реалізації базового сценарію пенсійної реформи в Україні знадобиться близько 170 млрд грн додаткових видатків щороку. Через значний обсяг необхідного фінансування уряд розглядає можливість поетапного підвищення пенсій.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Скільки коштуватиме пенсійна реформа

За словами глави уряду, Кабмін прорахував декілька можливих сценаріїв пенсійної реформи. Базовий варіант, над яким наразі працюють, передбачає близько 170 млрд грн додаткових виплат на рік.

Прем'єр зазначив, що фактична потреба у фінансуванні наближається до 200 млрд грн. За нинішніх бюджетних можливостей забезпечити такі витрати держава не може.

Як уряд планує підвищувати пенсії

Корецький наголосив, що уряд визнає необхідність пенсійної реформи та підвищення пенсій. Водночас через обмежені фінансові ресурси реалізація базового сценарію наразі неможлива.

Тому Кабмін шукає альтернативний компромісний підхід, який дозволить поступово змінювати пенсійну систему та збільшувати виплати.

Конкретних термінів запровадження реформи, параметрів майбутнього підвищення пенсій і розміру виплат прем'єр не назвав.

Про підготовку пенсійної реформи

Уряд працює над реформуванням пенсійної системи вже кілька років, однак терміни її запуску неодноразово переносилися. Основними напрямами змін називали оновлення солідарної системи та запровадження накопичувальних пенсій.

У вересні 2023 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу солідарної пенсійної системи на 2024 рік. Того ж року міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляла про підготовку інфраструктури для накопичувальної системи до 2025 року, однак допускала її запуск після завершення війни.

У вересні 2024 року в Мінсоцполітики повідомили про розроблення реформи солідарної системи. Тоді ж відомство планувало запустити оновлену модель із липня 2025 року, а накопичувальну систему - з 2026 року.

Однак у 2025 році підхід до накопичувальних пенсій змінився. Міністр соціальної політики Денис Улютін заявляв, що запроваджувати обов'язкову накопичувальну систему передчасно через неготовність фінансового ринку до ефективного інвестування таких коштів. Натомість уряд працював над механізмом захисту пенсійних заощаджень від інфляції.

У лютому 2026 року Улютін повідомив про намір завершити роботу над пенсійною реформою та передати законопроєкт до Верховної Ради протягом року. Наприкінці вересня він заявив, що Мінсоцполітики вже фіналізувало документ.

Водночас програма діяльності уряду передбачає запуск добровільної накопичувальної пенсійної системи у 2027 році.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.