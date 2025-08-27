Пільги для власників землі: які ділянки звільнять від сплати місцевих податків та зборів

Кабмін затвердив новий порядок, який допомагає власникам земельних ділянок отримати податкові пільги, якщо їхня земля стала непридатною для використання через потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Постанова № 1009 набрала чинності 26 серпня 2025 року. Цей документ встановлює чіткий алгоритм дій для державних інспекторів та місцевих органів, які проводять обстеження таких ділянок. Мета обстеження — перевірити, чи використовується земля за цільовим призначенням. За результатами перевірки складається спеціальний акт.

Предмет обстеження

Порядком, затвердженим постановою, предметом обстеження є земельні ділянки, щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів у зв’язку з визнанням земельних ділянок непридатними для використання через потенційну загрозу їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Обстеження земельних ділянок буде проводитися державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель територіальних органів Держгеокадастру або уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

На яких територіях обстеження не проводиться?

Обстеження не проводиться на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Росією. Додаткові деталі та форма акту обстеження доступні в додатку до постанови. Цей порядок дозволяє врегулювати питання оподаткування для власників землі, що постраждала від воєнних дій, і дає можливість захистити свої права.

Нагадаємо, з 2022 року 7214 платників податків, що постраждали від бойових дій, були тимчасово звільнені від сплати податків. Зокрема, 2913 з них скористалися цією пільгою в поточному році.