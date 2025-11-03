Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні – Гетманцев

Данило Гетманцев
Гетманцев розповів про "тінь" у готельному бізнесі / Delo.ua

Попри втричі знижений податок на додану вартість, готельна індустрія України продовжує масово ухилятися від сплати податків, використовуючи схеми подрібнення бізнесу на фізичних осіб-підприємців.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму YouTube-каналі.

За його словами, у 2020 році ФОПів у готельній сфері було у 2,5 раза більше, ніж юридичних осіб. Після зниження ПДВ до 7%, цей показник у 2024–2025 роках залишився незмінним. Галузь продовжує працювати за старими схемами, попри створені державою пільгові умови.

Спочатку, після зниження податку, кількість юридичних осіб, що сплачували ПДВ, незначно зросла. Однак вже у 2024 році та першій половині 2025 року ці зміни не лише зупинилися, але й пішли на спад. Фактично, більшість готелів досі продовжують ухилятися від оподаткування через схему дроблення компаній на ФОПів.

"Нині 75% усіх податкових надходжень від галузі забезпечують юридичні особи, хоча їх у 3 рази менше, ніж ФОПів", – підкреслив Данило Гетманцев.

Лише через ухилення від сплати податків на зарплати в готельній галузі у 2024–2025 роках бюджет недоотримав 1,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, податки в країнах ЄС значно вищі, якщо порівнювати їх з Україною.  Податок на прибуток: Фінляндія майже 57%, Данія 56,5%, Австрія 55%, Португалія 53%, Польща 19%. Податок на додану вартість: Угорщина 27%, Франція та Швеція по 25%, Польща 23%. В Україні загальна ставка ПДВ становить 20%, а готелі оподатковуються за пільговою ставкою лише 7% ПДВ.