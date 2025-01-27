Після 4 років перерви: газовики у 2024 році ліквідували 240 тис. витоків газу

У 2024 році 21 філія ТОВ “Газорозподільні мережі України” здійснила технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у 34,8 тис. багатоповерхових будинках. Під час виконання робіт спеціалісти усунули 240,11 тис. витоків газу.

Про це інформує пресслужба "Нафтогаз України".

Зазначається, що технічне обслуговування багатоквартирних будинків стало одним з основних викликів 2024 року.

Протягом щонайменше 4 років не проводилося належне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, що значно підвищувало ризики для мешканців, особливо в умовах війни, коли інфраструктура зазнала додаткового навантаження.

"Для вирішення цієї проблеми ми впроваджуємо сучасні підходи до обслуговування, щоб забезпечити безпечне користування газом у кожному домі. Ми вдячні споживачам за їхню довіру та відповідальність", – зазначив Роман Чумак т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про ремонти

За 2024 рік в Україні завдяки заходам з ремонту й відбудови було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а в 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Так, в 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова йде про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.