Новини
Після перевірок відому мережу ресторанів грузинської кухні оштрафували на 7 млн грн

Фото: instagram.com/gaga

Мережу ресторанів грузинської кухні Gaga у Києві після перевірок оштрафували на сім мільйонів гривень через ухилення від сплати податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ресторанна сфера в Україні — одна з найбільш тінізованих.

"Дроблення на десятки ФОПів, фальшиві чеки, зарплати "в конвертах", алкоголь без ліцензій. Це — не бізнес, це системне ухилення від сплати податків", - наголосив нардеп.

Він зауважив, що деякі заклади починають усвідомлювати, що тіньова модель — це глухий кут. Тому вони починають працювати легально, сплачуючи податки та офіційно оформлюючи найманих працівників.

"Але є ті, хто вперто вважає, що ухилення — це норма.Вже майже рік я публічно говорю про мережу ресторанів Gaga, яка замість чесного ведення бізнесу зробила ставку на масове ухилення", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що після його публічного звернення до керівництва Державної податкової служби міста Києва щодо діяльності цієї мережі лише за серпень-вересень 2025 року проведено 36 фактичних перевірок.

За їхніми результатами:

  • нараховано близько 7 млн грн штрафів;
  •  щонайменше 12 працівників працювали без повідомлення ДПС; •
  • виторг зріс з 8,5 млн грн у липні до 12,6 млн грн у серпні; 
  • анульовано ліцензії на торгівлю алкоголем 10 ФОПам, триває процедура анулювання інших.

"Цей кейс показує головне: держава бачить і реагує. Тіньові схеми рано чи пізно закінчуються штрафами, анулюванням ліцензій та кримінальною відповідальністю", - підсумував Гетманцев.

Про Gaga

Gaga - це мережа ресторанів грузинської кухні у Києві, яка розпочала свою діяльність у 2018 році. Назва закладів походить від грузинського слова, що означає "по-грузинськи". Ресторан створений власниками з багаторічним досвідом роботи в грузинських ресторанах.

За даними YouControl, Гага Квірікашвілі є власником ресторанів Gaga.

Ресторанний бізнес

Зауважимо, близько 3200 юридичних осіб працюють у ресторанному бізнесі в Україні, але більшість закладів, а саме 68 000, оформлені як фізичні особи-підприємці. Наслідком тінізації цієї галузі є недоотримання державою близько 7 млрд гривень щорічно у вигляді податків.

Ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів.  А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.

Водночас дослідження Poster свідчить, що за перше півріччя 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Це сталося не завдяки збільшенню кількості відвідувачів, а через підвищення цін. В середньому чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн. 

Автор:
Світлана Манько