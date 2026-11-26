Український виробник санітарно-гігієнічних товарів група компаній "БЛУМІ" оголосила про повну зупинку випуску продукції на території України. Причиною стало руйнування виробничих приміщень та обладнання внаслідок серії атак.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії на сторінці бренду "Сніжна панда".

"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню. З огляду на ці обставини, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні...", — йдеться у заяві.

Зупинка діяльності безпосередньо стосується товарів під торговими марками "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Попередні удар и по підприємству

Перший удар по підприємству стався вдень 1 липня війська РФ здійснили балістичну атаку по Одеській області. Унаслідок того влучання загорілися складські приміщення компанії "Сніжна панда", де зберігалися туалетний папір та мінеральні добрива. Тоді на одному зі складів пожежу ліквідували на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав руйнувань, а вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

22 вересня росіяни ракетним ударом вдруге знищили складський комплекс компанії на Одещині. Люди не постраждали.

Про "БЛУМІ"

ТОВ "БЛУМІ" — один із найбільших українських виробників і дистриб'юторів паперово-целюлозної продукції та побутової хімії.

Потужності та логістика підприємства зосереджувалися в Одеській області, звідки продукція постачалася по всій Україні.

Нагадаємо, у Харкові вщент знищено останній торговельний центр мережі "Епіцентр", який продовжував функціонувати в місті.