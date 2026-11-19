Південна Корея стала четвертою країною у світі після Німеччини, США та Китаю, обсяг експорту якої перевищив 1 трильйон доларів від початку року. За даними Міністерства торгівлі країни, історичну позначку подолали у четвер, 19 листопада, що суттєво перевищує торішній рекорд на рівні 709 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Головним рушієм експортного стрибка став напівпровідниковий сектор, де виступають провідні світові виробники чипів Samsung Electronics та SK Hynix.

За перші три квартали 2026 року експорт мікросхем зріс на 184% у річному вимірі та забезпечив 42% усього експорту Південної Кореї, що більш ніж удвічі перевищує середній показник у 20% за попередні п'ять років, тоді як традиційні галузі — автомобілебудування, металургія та суднобудування — відставали через глобальний протекціонізм після запровадження американських мит та геополітичні конфлікти, зокрема війну в Ірані.

Економічні прогнози та розподіл надприбутків

Попри рекордні зовнішньоторговельні показники, внутрішній попит у четвертій за величиною економіці Азії залишається слабким через високі відсоткові ставки, інфляцію та значну волатильність на фондовому ринку.

Президент країни Лі Чже Мьон наголосив на необхідності перетворити експортний успіх на стале зростання для всіх громадян і регіонів, а для подолання економічної нерівності його адміністрація планує створити Фонд реагування на майбутнє обсягом 162,3 трильйона вон (121,94 мільярда доларів), куди спрямують надлишкові податкові надходження від чипового буму для інвестицій у перспективні галузі, молодь, освіту та розвиток регіонів.

Своїм спільним зверненням досягнення підтримали й шість найбільших бізнес-асоціацій країни, заявивши про готовність разом з урядом стимулювати внутрішні інвестиції та створення робочих місць.

За оцінкою міністра фінансів Південної Кореї, цього року економічне зростання держави прискориться приблизно до 3,5% після 1% торік саме завдяки високому експорту та інвестиціям у сектор штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що профіцит торгівлі Китаю злетів завдяки експорту до рекордних $134 млрд за місяць. Темпи зростання китайського експорту у вересні продемонстрували найстрімкіший підйом із лютого, посиливши світові торговельні дисбаланси та наблизивши профіцит за перші дев'ять місяців року до перевищення торішнього рекорду в 1,2 трильйона доларів.