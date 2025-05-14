"Південний гірничо-збагачувальний комбінат" оскаржує в суді рішення ДПС

Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" вважає заяви Державної податкової служби України про наявність податкового боргу передчасними, оскільки наразі триває судове оскарження цього рішення.



Про це йдеться у повідомленні пресслужби Південного ГЗК.

Зазначається, що в проваджені Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває справа №160/11425/25 за позовною заявою Південного ГЗК до ДПС щодо визнання протиправними дії посадових ДПС з прийняття спірного податкового повідомлення-рішення щодо нарахування додаткового зобов’язання з податку на дивіденди та його скасування.

"Заявлені у цій справі доводи та підстави щодо протиправності вказаного податкового повідомлення-рішення судами раніше ніколи не розглядались та оцінка таким доводам не надавалась. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (абзац четвертий п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України)", - підкреслили в компанії.

Таким чином, вказане податкове повідомлення-рішення (податковий борг) на даний час є оскарженим в судовому порядку, а податкове зобов’язання Південного ГЗК є неузгодженим в силу прямої вимоги Податкового кодексу України.

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Дія Конституції України поширюється, зокрема, і на ДПС, а тому "Південний ГЗК" звернувся до адміністративного суду з окремим позовом до ДПС щодо визнання протиправними дії посадових осіб ДПС, скасування податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу.

Ця справа також призначена судом до розгляду.

"Таким чином, остаточну відповідь на претензії ДПС мають надати українські суди, оскільки відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, а привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються", - наголосили в пресслужбі Південного ГЗК.