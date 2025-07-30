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Плата за землю поповнила місцеві бюджети на понад 21 млрд грн за пів року

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Плата за землю поповнила місцеві бюджети на понад 21 млрд грн / Depositphotos

У першому півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд гривень плати за землю. Це майже на 2,75 млрд грн або на 15% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Найбільші суми надійшли від платників у Дніпропетровській області — 3,78 млрд грн, місті Києві — 3,16 млрд грн, Одеській області — 1,89 млрд грн та Львівській області — 1,47 млрд грн. За січень–червень 2024 року надходження становили 18,53 млрд грн.

Плата за землю є складовою податку на майно та включає земельний податок і орендну плату за користування земельними ділянками державної або комунальної власності.

Цей платіж зобов’язані сплачувати як власники землі, так і користувачі з моменту державної реєстрації відповідного права. У разі припинення права власності або користування сплата здійснюється за фактичний період у поточному році.

Зростання надходжень свідчить про посилення фіскальної дисципліни, а також про ефективні дії місцевої влади щодо адміністрування плати за землю в умовах воєнного стану.

Додамо, протягом січня – травня 2025 року місцеві бюджети України отримали 17,5 мільярда гривень від плати за землю. Надходження від земельного податку за перші п'ять місяців цього року майже на 15% перевищили аналогічні показники минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко