Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

У неділю, 28 вересня, в у Києві пройшла благодійна акція, організована громадською організацією "Платформа громадської підтримки". Захід зібрав понад 4 тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється в дописі організації на Facebook.

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

Керівниця "Платформи" Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських організацій, а не до державних установ. "Поки влада зволікає, ми діємо вже зараз. Джерелом влади в країні є народ, тому і влада має бути народною, а не в олігархів", – заявила Божко.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України.