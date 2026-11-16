Платить бізнес, зброю дають ЗСУ: в Міноборони пояснили правила роботи приватної ППО

Підприємства, які долучаються до експериментального проєкту приватної ППО, мають самостійно фінансувати створення та роботу таких груп, а отримання відповідних повноважень не є підставою для надання фінансової допомоги чи компенсацій з держбюджету.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

У відомстві пояснили, що джерелами фінансування приватної ППО є власні кошти бізнесу та інші не заборонені законом джерела.

Окремого механізму бюджетного фінансування, грантів чи відшкодування витрат держава не передбачає. Для держпідприємств та операторів державної критичної інфраструктури такі витрати мають бути закладені у фінансовий план.

За власний кошт бізнес має покривати:

закупівлю, зберігання, охорону та обслуговування засобів ППО;

навчання та сертифікацію працівників;

транспорт, зв'язок та витратні матеріали;

оплату праці учасників груп за трудовими договорами (підприємство також має право встановлювати їм додаткові виплати власним коштом).

Водночас бізнес може не лише самостійно купувати визначені Повітряними Силами ЗСУ засоби, а й отримати їх у тимчасове користування від військових частин.

До засобів протиповітряної оборони належать:

безпілотні авіаційні комплекси;

зенітне ракетне озброєння;

зенітна артилерія;

стрілецька зброя;

боєприпаси до зазначеного озброєння;

військова та спеціальна техніка;

обладнання і системи, призначені для виявлення, спостереження, оповіщення, моніторингу, супроводження та ураження повітряних цілей, зокрема радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Така передача відбувається за рішенням Командування Повітряних Сил ЗСУ за актами приймання-передачі.

У цьому разі військова частина забезпечуватиме групу підприємства боєприпасами та поповнюватиме їх на підставі документально підтверджених витрат під час відбиття повітряних атак.

Раніше Dilo писало про формування ринку приватної ППО: захист великого промислового об’єкта може коштувати від 20 млн грн, а комплексні системи — близько $250–500 тис. і більше залежно від конфігурації. До витрат також входять оператори, їхнє навчання, технічне обслуговування та закупівля нових перехоплювачів.