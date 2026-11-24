Національний банк України спростив вимоги до системи управління невеликих надавачів фінансових платіжних послуг. Установам із цільовим розміром регулятивного капіталу менш як 40 млн грн дозволили суміщати функції ризик-менеджменту та комплаєнсу, а також залучати зовнішніх фахівців із внутрішнього аудиту.

Про це інформує Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №131 від 20 листопада 2026 року. Вони набирають чинності 24 листопада.

Які функції дозволили суміщати

Згідно з оновленими вимогами, невеликі платіжні установи зможуть:

покладати функції головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера на одну особу, зокрема фахівця, який виконує ці обов'язки в інших юридичних особах;

залучати внутрішнього або головного внутрішнього аудитора, який працює в інших установах.

Що буде після перевищення порога капіталу

Якщо цільовий розмір регулятивного капіталу установи досягне або перевищить 40 млн грн, вона повинна буде протягом трьох місяців привести систему управління у відповідність до загальних вимог НБУ. Зокрема, забезпечити розмежування функцій, суміщення яких більше не допускається.

У Нацбанку пояснюють, що зміни мають зменшити регуляторне навантаження на невеликих учасників платіжного ринку, оптимізувати витрати на персонал і розширити можливості залучення кваліфікованих фахівців.

Водночас новий підхід враховує масштаб діяльності та ризиковий профіль установ і має забезпечити належний рівень внутрішнього контролю.

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