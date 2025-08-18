Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
PlayCity заблокувало 1300 нелегальних сайтів

PlayCity
Державне агентство PlayCity активно працює над очищенням ринку азартних ігор, заблокувавши понад 1300 нелегальних вебсайтів. Мета агентства — забезпечити прозорі правила для легальних операторів, збільшити податкові надходження до бюджету та захистити гравців від шахрайства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

PlayCity зосередило зусилля на боротьбі з незаконною діяльністю та порушеннями рекламного законодавства:

  • Заблоковано понад 1300 вебсайтів, які працювали без відповідних ліцензій.
  • Закрито 7 Instagram-акаунтів за порушення правил реклами азартних ігор.
  • Популярний Telegram-канал "Труха Україна" оштрафовано на 4,8 млн грн за розміщення незаконної реклами.

Агентство також посилило контроль за легальними гравцями, щоб уникнути порушень.

  • Накладено штрафи на загальну суму понад 3,2 млн грн на 8 організаторів азартних ігор за несвоєчасне подання звітності.
  • Анульовано ліцензію казино PIN-UP через зв'язок з Російською Федерацією.
  • Призупинено дію 7 ліцензій компаній, які не надали обов’язкову інформацію про відсутність зв’язків з РФ.

PlayCity наголошує, що кожен заблокований сайт і накладений штраф є важливим кроком до забезпечення безпеки гравців і дотримання єдиних правил для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

Автор:
Тетяна Гойденко