PlayCity заблокувало 1300 нелегальних сайтів
Державне агентство PlayCity активно працює над очищенням ринку азартних ігор, заблокувавши понад 1300 нелегальних вебсайтів. Мета агентства — забезпечити прозорі правила для легальних операторів, збільшити податкові надходження до бюджету та захистити гравців від шахрайства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
PlayCity зосередило зусилля на боротьбі з незаконною діяльністю та порушеннями рекламного законодавства:
- Заблоковано понад 1300 вебсайтів, які працювали без відповідних ліцензій.
- Закрито 7 Instagram-акаунтів за порушення правил реклами азартних ігор.
- Популярний Telegram-канал "Труха Україна" оштрафовано на 4,8 млн грн за розміщення незаконної реклами.
Агентство також посилило контроль за легальними гравцями, щоб уникнути порушень.
- Накладено штрафи на загальну суму понад 3,2 млн грн на 8 організаторів азартних ігор за несвоєчасне подання звітності.
- Анульовано ліцензію казино PIN-UP через зв'язок з Російською Федерацією.
- Призупинено дію 7 ліцензій компаній, які не надали обов’язкову інформацію про відсутність зв’язків з РФ.
PlayCity наголошує, що кожен заблокований сайт і накладений штраф є важливим кроком до забезпечення безпеки гравців і дотримання єдиних правил для всіх учасників ринку.
Нагадаємо, PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.