Почому кіловати: скільки коштує зарядити електромобіль в Україні

За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію у вересні становитимуть 355 гривень, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.

Зазначається, що більшість операторів зберегли старі розцінки, одна з мереж додала гривню за швидке заряджання, натомість ще один оператор зменшив тарифи, на 1,50 грн за АС підключення, та на 1,91 грн за DC.

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом?

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф "за простій" — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги.

За спостереженнями фахівців, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн).

В Україні зростають продажі електромобілів

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31 753 одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі зріс на 13%.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.