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Податкова назвала галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету

податки
Підприємства переробної промисловості та торгівлі – лідери сплати податків / Depositphotos

Промисловість і торгівля продовжують тримати лідерство у податкових надходженнях до бюджету. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на очільника ДПС Руслана Кравченко.

За його словами, у січні – квітні 2025 року саме підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до  бюджету України. Кожна галузь по 17,2 %.

Серед лідерів також:   

  • державне управління й оборона - 11,8 %; 
  • обов'язкове соціальне страхування – 11,8 %; 
  • фiнансова та страхова дiяльнiсть – 9,6 %.

У яких галузях найбільше зростання

Найбільше зростання сплати за січень – квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року у таких галузях: 

  • переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн); 
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів  – на 30,8 % (+26,3 млрд грн); 
  • державне управління й оборона - на 30,4 % (+17,8 млрд грн); 
  • обов'язкове соціальне страхування – на 30,4 % (+17,8 млрд грн); -
  • постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5 % (+12,5 млрд грн). 

"Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання. Дякую всім платникам податків за сумлінну працю", – додав голова ДПС.

Наразі ДПС демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року залучено додаткові 46,2 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько