Податкова назвала галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету

Промисловість і торгівля продовжують тримати лідерство у податкових надходженнях до бюджету.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на очільника ДПС Руслана Кравченко.

За його словами, у січні – квітні 2025 року саме підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до бюджету України. Кожна галузь по 17,2 %.

Серед лідерів також:

державне управління й оборона - 11,8 %;

обов'язкове соціальне страхування – 11,8 %;

фiнансова та страхова дiяльнiсть – 9,6 %.

У яких галузях найбільше зростання

Найбільше зростання сплати за січень – квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року у таких галузях:

переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – на 30,8 % (+26,3 млрд грн);

державне управління й оборона - на 30,4 % (+17,8 млрд грн);

обов'язкове соціальне страхування – на 30,4 % (+17,8 млрд грн); -

постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5 % (+12,5 млрд грн).

"Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання. Дякую всім платникам податків за сумлінну працю", – додав голова ДПС.

Наразі ДПС демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року залучено додаткові 46,2 млрд грн.