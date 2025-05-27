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Податкова назвала галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету
Промисловість і торгівля продовжують тримати лідерство у податкових надходженнях до бюджету.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на очільника ДПС Руслана Кравченко.
За його словами, у січні – квітні 2025 року саме підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до бюджету України. Кожна галузь по 17,2 %.
Серед лідерів також:
- державне управління й оборона - 11,8 %;
- обов'язкове соціальне страхування – 11,8 %;
- фiнансова та страхова дiяльнiсть – 9,6 %.
У яких галузях найбільше зростання
Найбільше зростання сплати за січень – квітень 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року у таких галузях:
- переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – на 30,8 % (+26,3 млрд грн);
- державне управління й оборона - на 30,4 % (+17,8 млрд грн);
- обов'язкове соціальне страхування – на 30,4 % (+17,8 млрд грн); -
- постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5 % (+12,5 млрд грн).
"Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання. Дякую всім платникам податків за сумлінну працю", – додав голова ДПС.
Наразі ДПС демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року залучено додаткові 46,2 млрд грн.