Новини
Податкова назвала галузі, які забезпечують найбільше надходжень до бюджету

Лідерами у сплаті податків стали переробна промисловість та торгівля

За січень – серпень 2025 року майже 35 % податкових надходжень до бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, переробна промисловість забезпечила 17,6 % всіх податкових надходжень, а оптова і роздрібна торгівля – 16,7 %. 

Карнаух наголосила, що ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року.

У топі також:

  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,6 %;
  • фінансова та страхова діяльність – 10 %.

Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року у таких галузях:

  • переробна промисловість – +32,3 % (+59,9 млрд грн);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,2 % (+52,8 млрд грн);
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +29,1 % (+36,5 млрд грн);
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +33,1 % (+20,9 млрд гривень).

"Це вагомий внесок у фінансову стійкість країни", – додала Карнаух.

Додамо, за даними ДПС, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.

Зауважимо, ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9 %, у серпні – 100,1 %. 

Автор:
Світлана Манько