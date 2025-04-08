Податкові надходження від групи "Параллель" у 2024 році перевищили 1,7 млрд грн

У 2024 році група компаній “Параллель” спрямувала понад 1,7 млрд грн податкових платежів до різних бюджетів, що в 2,5 рази більше, ніж у попередньому році.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Про АЗК Parallel

Внаслідок російської агресії мережа АЗК Parallel зазнала суттєвих збитків: близько третини заправних комплексів були зруйновані або окуповані, а ще одна третина знаходиться поблизу зони бойових дій. Попри ці труднощі, у 2024 році компанія активно розвиває свою мережу АЗК у Києві та центральному регіоні України.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати нашу країну та допомогти нашим захисникам. У цей непростий час діяльність компанії має значення не лише для економіки, а й для перемоги. Кожен сплачений податок — це внесок у спільну боротьбу за майбутнє України», — зазначив Олександр Дубінін, власник і генеральний директор компанії "Параллель".

В рамках своєї стратегії компанія "Параллель" активно розвиває мережу, зокрема зводячи та відкриваючи нові власні АЗК, а також розширюючи партнерські програми, що дозволяє збільшити кількість заправок, які працюють під маркою Parallel.

Довідково:

До початку війни мережа під ТМ Parallel налічувала 132 автозаправні станції.

Через повномасштабне вторгнення компанія втратила або призупинила роботу значної частини своїх об’єктів.

Наразі під брендом Parallel працює 61 автозаправний комплекс, розташований у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях, а також на підконтрольних Україні територіях Донецької та Запорізької областей.

Компанія "Параллель" є членом Нафтогазової Асоціації України, яка об'єднує учасників, зацікавлених у прозорому та сталому розвитку нафтогазового ринку України.

На сьогодні до складу Асоціації входять провідні оптові, роздрібні, видобувні та переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед яких: WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, SOCAR, KLO, Parallel, UPG, "Укрнафта" та "Укргазвидобування".