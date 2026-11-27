За останні три роки в Україні зафіксували понад 456 тис. перепродажів легкових автомобілів раніше ніж через пів року після придбання. На такі операції припадає 15,6% досліджених угод. Запровадження податку у 23% за швидкий продаж автомобілів може зачепити не лише професійних продавців, а й звичайних автовласників та створити ризики подальшої тінізації ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження Інституту досліджень авторинку (ІДА).

Верховна Рада 11 листопада 2026 року ухвалила законопроєкт №16037-д, який передбачає зміну правил оподаткування продажу транспортних засобів.

Якщо фізична особа продаватиме легковий автомобіль, мотоцикл або мопед раніше ніж через 183 дні після реєстрації на себе, їй доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору навіть за першого продажу протягом року.

Виняток із вимоги щодо строку володіння передбачений для успадкованих транспортних засобів.

Станом на 22 листопада закон очікував підпису президента. Запровадження нових правил передбачено з 1 січня 2027 року.

Яку частину авторинку може зачепити новий податок

Інститут проаналізував майже 2,92 млн операцій із перепродажу легкових автомобілів за період із 1 вересня 2023 року до 31 серпня 2026 року.

Кількість перепродажів автомобілів раніше ніж через 183 дні після придбання становила:

вересень 2023 року – серпень 2024 року – 196,6 тис. (17% усіх досліджених операцій за період);

вересень 2024 року – серпень 2025 року – 130,9 тис. (15,1%);

вересень 2025 року – серпень 2026 року – 129 тис. (14,4%).

Середній строк володіння автомобілем перед швидким перепродажем становив 79 днів.

При цьому лише 25,4% таких операцій відбулися протягом першого місяця після придбання. Решта автомобілів змінили власників пізніше.

Експерти наголошують, що короткий строк володіння автомобілем не обов'язково свідчить про комерційну діяльність продавця.

Які автомобілі найчастіше швидко перепродають

За кількістю перепродажів протягом перших 182 днів після придбання лідирують:

Volkswagen Golf – 15 239 операцій;

Volkswagen Passat – 14 928;

Škoda Octavia – 14 354.

Десять найпопулярніших моделей сумарно охоплюють майже 100 тис. операцій, або 21,9% усіх швидких перепродажів.

Наведені суми є ілюстративними. Фактичний розмір податку визначатиметься відповідно до встановленої законодавством бази оподаткування, а сплачуватиметься у гривнях.

Податок доведеться сплачувати навіть за продаж авто зі збитком

Однією з основних проблем нового механізму експерти називають оподаткування вартості автомобіля, а не фактичного прибутку від його продажу.

Наприклад, якщо власник придбав автомобіль за 550 тис. грн, а через кілька місяців продав за 500 тис. грн, за відповідної бази оподаткування йому доведеться сплатити 115 тис. грн податків. З урахуванням різниці між ціною придбання та продажу загальні втрати становитимуть 165 тис. грн.

Водночас заниження вартості автомобіля в договорі не дозволить автоматично зменшити податкове навантаження, оскільки законодавство встановлює нижню межу бази оподаткування.

В ІДА звертають увагу на досвід Польщі, де також діє обмеження щодо строку володіння автомобілем, однак під час оподаткування враховують витрати на його придбання. Якщо власник не отримав прибутку, податок із нього не стягується.

Як новий податок може вплинути на авторинок

За оцінкою Інституту, високі податки можуть стимулювати відкладене переоформлення автомобілів та їх продаж без належної зміни власника.

Крім того, нові правила можуть посилити конкурентні переваги великих компаній, які вже мають необхідну інфраструктуру для легальної торгівлі транспортними засобами.

Експерти пропонують поєднати посилення податкового контролю зі спрощенням умов легальної роботи малого автобізнесу, цифровізацією обліку транспортних засобів та врахуванням підтверджених витрат на придбання автомобілів.

Нагадаємо, за останні п'ять років імпорт уживаних автомобілів в Україну скоротився майже вдвічі, тоді як частка внутрішніх перепродажів у сегменті вживаних авто зросла з 61% до 79%. Водночас медіанний вік автомобілів, які продають на внутрішньому вторинному авторинку, збільшився з 13 до 16 років.