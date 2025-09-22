Подія, що надає сенси. У Києві відбудеться найбільший освітній івент року – форум "Освіта ДивоСвіту"

5 жовтня 2025 року у Києві, в Pochayna Event Hall, відкриється простір, де освіта перетворюється на мистецтво запалювати зорі. Форум "Освіта ДивоСвіту" збере сотні людей, які не просто навчають чи навчаються – вони творять нову Україну: освітяни, батьки, діти, культурні лідери, науковці та митці.

Тема форуму – "Мистецтво запалювати зорі: освіта гідності". Це запрошення у мандрівку, де освіта постає не як набір уроків, а як простір для народження людини, здатної діяти, мислити й мріяти. У часи боротьби й відбудови саме ця сила стає світлом, що веде Україну вперед.

Учасників події чекають 8 годин насиченого контенту, понад 50 спікерів і експертів, 5+ панельних дискусій, а також презентація нового випуску журналу "Людина ДивоСвіту" з темою "Зорі". На двох сценах форуму звучатимуть глибокі сенси й практичні кейси, відбудуться мистецькі виступи, що додадуть атмосфері емоційності й натхнення.

"Цей форум не про новітні освітні технології чи рейтинги. Він про інше: про здатність створювати альтернативні історії, про якісну взаємодію з реальністю на шляху невідомості. Це про мистецтво залишатися цілим – розумом, психікою і почуттями – навіть коли світ руйнується. Це освітня ініціація, яка вчить бути людиною і творити новий світ", – наголошує ініціаторка форуму Інесса Кравченко.

Ексклюзивність форуму – у поєднанні різних форматів: від філософських розмов про ідентичність і культуру до практичних лабораторій, де народжуються інноваційні освітні рішення. На сцені виступлять відомі мислителі та лідери думок – Олександр Філоненко, Андрій Зелінський, Миколай Сєрга, Владислав Троїцький, Володимир Нікітін, Георгій Коваленко, Данило Яневський, Лідія Білас, Віталій Хромець та інші.

Музичний настрій форуму створять Ігор Чернявський, представники Культурних Сил – Тарас Столяр та Артур Артіменьєв. Особливим акцентом стане пластичний перформанс FORMA під керівництвом Люсі Пономаренко.

"Освіта ДивоСвіту упродовж усіх років допомагає сфокусувати увагу на тому, що дозволить нам сформувати українця нової якості – вільного і гідного, творчого і здатного. Сьогодні, коли ми живемо серед викликів, важливо перетворювати їх на можливості для завтрашнього дня. Саме це і є сенс нашої спільної роботи на форумі", – зазначає письменник, викладач УКУ та амбасадор "Освіти ДивоСвіту" Андрій Зелінський.

Це подія, яку неможливо пропустити тим, хто працює в освіті, шукає нові сенси чи прагне вплинути на формування майбутнього країни. Вчителі, директори шкіл, викладачі університетів, освітні управлінці, батьки й студенти нарешті знайдуть відповідь на питання, яке болить кожному: якою має бути освіта нової України?

Форум стане корисним і для психологів, соціальних працівників, громадських діячів, митців, авторів та представників бізнесу, які інвестують у людський капітал. Тут розгорнеться простір співтворення, де народжується бачення майбутньої української освіти як живої, інклюзивної та сильної.

"Освіта ДивоСвіту" – це не конференція заради слів. Це лабораторія майбутнього, де формується спільна дія, спільна мрія і спільна відповідальність.

Зустрінемось 5 жовтня у Pochayna Event Hall, щоб разом запалити зорі нового покоління!