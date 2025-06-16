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Подружжя з України намагалося перевезти через кордон під одягом $1,4 млн (ВІДЕО)

Румунські прикордонники знайшли на українському подружжі $1,4 млн
Фото: поліція Румунії

У пункті пропуску “Сірет” прикордонна поліція Румунії разом із митниками зупинили подружжя з України, яке перевозило готівкою $1,4 млн. Гроші були приховані під одягом.

Як пише  Delo.ua, про це повідомляє поліція Румунії.

Зазначається, що 14 червня близько 19:50 румунські правоохоронці зупинили 49-річного громадянина України та його 39-річну дружину з подвійним громадянством - Румунія та Україна. Під час огляду у них було виявлено значні суми грошей, приховані під одягом.

У чоловіка знайшли $810 тис., а у жінки - $590 тис. Ці гроші не були задекларовані, як того вимагає закон про ввезення валюти понад суму €10 тис.

Вся сума в розмірі $1,4 млн була конфіскована відповідно до законодавства, а подружжя оштрафували – кожен сплатив по 15 тис. лей. ( близько $ 3448 або 142 000 грн).

Нагадаємо, нещодавно у подружжя з Харківщині вилучили рідин для електронних сигарет на 1,2 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько