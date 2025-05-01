Погіршення погодних умов та економічні фактори знизили оцінки бізнесу в квітні

У квітні бізнес знизив оцінки своєї економічної діяльності через погіршення погодних умов, зростання витрат і невизначеність щодо бойових дій. Позитивно вплинули споживчий попит, міжнародна допомога та покращення ситуації в енергетиці.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

Про причини

У квітні 2025 року ІОДА становив 49.4 порівняно з 51.8 у березні 2025 року.

На оцінки підприємств вплинуло насамперед суттєве погіршення погодних умов, а також:

тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;

зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;

пришвидшення інфляції; послаблення курсу гривні до євро;

дефіцит кваліфікованих кадрів.

Водночас позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці

Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші оцінки серед секторів завдяки стабільному споживчому попиту та покращенню логістики. Секторальний індекс у квітні становив 51.8 (у березні – 53.1, у квітні 2024 року – 51.7). Очікується зростання обсягів виробництва та нових замовлень, зокрема експортних, але зниження запасів сировини та матеріалів і песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі позитивно оцінили свою діяльність завдяки стабільному попиту та достатній пропозиції товарів. Секторальний індекс у квітні склав 51.2 (у березні – 54.0, у квітні 2024 року – 51.8). Торговельні компанії стали менш впевнені в зростанні товарообороту та закупівель, а також песимістичніше оцінюють залишки товарів для продажу. Очікується зниження торговельної маржі, хоча й повільнішими темпами.

Підприємства будівництва стримано оцінили свої результати через погіршення погодних умов. Секторальний індекс у квітні склав 47.3 (у березні – 52.9, у квітні 2024 року – 53.4). Будівельники знизили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі матеріалів, а також прогнозують сповільнення зростання закупівлі послуг підрядників через зростання їх вартості та зниження доступності.

Підприємства сфери послуг знизили очікування та зберегли найстриманіші оцінки серед секторів через високі безпекові ризики та дефіцит кадрів. Секторальний індекс у квітні склав 46.3 (у березні – 48.8, у квітні 2024 року – 53.1). Респонденти прогнозують зменшення обсягу наданих послуг та нових замовлень.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо здорожчання закупівельних цін і цін на власну продукцію чи послуги, в той час як будівельники прогнозували їх зниження.

Оцінки щодо зайнятості стали м'якшими: будівельники очікували збільшення чисельності персоналу, торгівці – без змін, а в промисловості та сфері послуг очікували зменшення кількості працівників.

Довідково:

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 квітня 2025 року. В опитуванні взяли участь 528 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.8% – компанії промисловості, 26.5% – сфери послуг, 24.6% – торгівлі, 5.1% – будівництва; 28.8% респондентів – великі підприємства, 26.7% – середні, 44.5% – малі.

31.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.8% – лише експортні операції, 17.8% – лише імпортні операції, 41.3% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки стосовно зміни показників їх діяльності порівняно з попереднім місяцем.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

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