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Погіршення погодних умов та економічні фактори знизили оцінки бізнесу в квітні
У квітні бізнес знизив оцінки своєї економічної діяльності через погіршення погодних умов, зростання витрат і невизначеність щодо бойових дій. Позитивно вплинули споживчий попит, міжнародна допомога та покращення ситуації в енергетиці.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.
Про причини
У квітні 2025 року ІОДА становив 49.4 порівняно з 51.8 у березні 2025 року.
На оцінки підприємств вплинуло насамперед суттєве погіршення погодних умов, а також:
- тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;
- зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;
- пришвидшення інфляції; послаблення курсу гривні до євро;
- дефіцит кваліфікованих кадрів.
Водночас позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці
- Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші оцінки серед секторів завдяки стабільному споживчому попиту та покращенню логістики. Секторальний індекс у квітні становив 51.8 (у березні – 53.1, у квітні 2024 року – 51.7). Очікується зростання обсягів виробництва та нових замовлень, зокрема експортних, але зниження запасів сировини та матеріалів і песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.
- Підприємства торгівлі позитивно оцінили свою діяльність завдяки стабільному попиту та достатній пропозиції товарів. Секторальний індекс у квітні склав 51.2 (у березні – 54.0, у квітні 2024 року – 51.8). Торговельні компанії стали менш впевнені в зростанні товарообороту та закупівель, а також песимістичніше оцінюють залишки товарів для продажу. Очікується зниження торговельної маржі, хоча й повільнішими темпами.
- Підприємства будівництва стримано оцінили свої результати через погіршення погодних умов. Секторальний індекс у квітні склав 47.3 (у березні – 52.9, у квітні 2024 року – 53.4). Будівельники знизили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі матеріалів, а також прогнозують сповільнення зростання закупівлі послуг підрядників через зростання їх вартості та зниження доступності.
- Підприємства сфери послуг знизили очікування та зберегли найстриманіші оцінки серед секторів через високі безпекові ризики та дефіцит кадрів. Секторальний індекс у квітні склав 46.3 (у березні – 48.8, у квітні 2024 року – 53.1). Респонденти прогнозують зменшення обсягу наданих послуг та нових замовлень.
Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо здорожчання закупівельних цін і цін на власну продукцію чи послуги, в той час як будівельники прогнозували їх зниження.
Оцінки щодо зайнятості стали м'якшими: будівельники очікували збільшення чисельності персоналу, торгівці – без змін, а в промисловості та сфері послуг очікували зменшення кількості працівників.
Довідково:
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 квітня 2025 року. В опитуванні взяли участь 528 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.8% – компанії промисловості, 26.5% – сфери послуг, 24.6% – торгівлі, 5.1% – будівництва; 28.8% респондентів – великі підприємства, 26.7% – середні, 44.5% – малі.
31.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.8% – лише експортні операції, 17.8% – лише імпортні операції, 41.3% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.
Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки стосовно зміни показників їх діяльності порівняно з попереднім місяцем.
На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.
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