Колишню поліклініку онкоцентру у Львові продали на аукціоні втричі дорожче стартової ціни: хто переміг на торгах

Колишню будівлю поліклініки онкоцентру у Львові 3 червня продали продали на аукціоні Рrozorro. Продажі. Вартість майна стартувала на торгах з майже 21,1 млн грн. За лот змагалося дев’ять учасників, які збільшили фінальну ціну в понад три рази — до 65,3 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ "Хабітат Рітейл".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу аукціону.

Що відомо про торги?

Будівля поліклініки загальною площею 781,8 кв. м знаходиться за адресою: вул. Єфремова, 59, Львів. Об’єкт був збудований у 1927 році. Будинок цегляний трьохповерховий, з підвалом і мезоніном, міжповерхові перекриття плоскі дерев’яні. У підвалі є цегляне склепіння. Крім того, підлоги у підвалі бетонні і покриті керамічними плитами, у приміщеннях 1-3 поверхів — паркет. Вікна і двері в основному деревʼяні автентичні. На першому поверсі є тераса, на 2 і 3 - балкони і лоджія-солярій. Земельна ділянка має площу 0,16 га.

Під час електронного аукціону за лот змагалися дев’ять учасників. Переможцем торгів став "Хабітат Рітейл", який запропонував найвищу ціну — 65 300 001 грн.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.

Що відомо про "Хабітат Рітейл"?

За даними Оpendatabot, ТОВ "Хабітат Рітейл" засновано 29 травня 2024 року і зареєстровано у Львові. Його статутний капітал складає 310 500 грн. Основним видом діяльності є організація будівництва будівель, а кінцевим бенефіціарним власником — Петришин Михайло Олексійович, який також є засновником ТОВ "Трилео".

Нагадаємо, сьогодні кінотеатр "Космос" у Житомирі продали на відкритому аукціоні за 25 млн грн. Переможцем торгів стало місцеве ТОВ "Стандарт Гіпс".