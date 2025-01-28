Пологовий будинок Києва отримав сучасне обладнання завдяки підтримці ГО "Фундація Течія" Олега Крота

Київський міський пологовий будинок №2 отримав новітній електрохірургічний апарат експертного класу завдяки підтримці благодійного фонду "Фундація Течія". Цей апарат дозволяє проводити широкий спектр хірургічних втручань, значно скорочує час операцій та підвищує якість медичних послуг.

"Це один із найсучасніших апаратів у нашій лікарні. Завдяки йому ми зменшили час операцій і підвищили їх ефективність. Апарат працює без перебоїв і щодня використовується для декількох оперативних втручань. Це велика допомога для наших пацієнтів та медиків", — зазначив директор пологового будинку Олександр Забуцький.

За словами представників фонду, обладнання було придбане для створення комфортних умов і забезпечення безбар’єрного доступу до сучасної медицини. Завдяки цьому проєкту другий пологовий будинок Києва отримав можливість стати прикладом впровадження інновацій в українській медицині.

"Передача цього апарату – це тільки початок нашої співпраці з другим пологовим будинком. Його вартість перевищує 2 мільйони гривень. Наступним етапом стане передача сучасного пологового ліжка-трансформера, а також спеціального ліжка для татусів із обмеженими можливостями, щоб вони могли бути поруч із дружинами під час народження дитини", — підкреслила голова правління фонду "Фундація Течія" Юна Чейс.

Робота ГО "Фундації Течія" спрямована на підтримку закладів охорони здоров’я, особливо в часи, коли інвестиції у медицину є вкрай важливими для суспільства. Благодійники підтримують медичні заклади не лише у столиці, а в інших містах України. Та забезпечують їх сучасним обладнанням, новітніми медичними технологіями та усім необхідним для лікування і реабілітації українців.