Польща готова забезпечити Україну електроенергією у разі відключення з боку Словаччини – Вloomberg

Польща заявила про готовність збільшити експорт електроенергії до України, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо реалізує свою загрозу припинити постачання електроенергії в Україну.

Про це пише Вloomberg, посилаючись на джерело в польському уряді.

За словами джерела, Польща готова підвищити обсяги внутрішнього виробництва електроенергії, щоб допомогти компенсувати потенційні енергетичні втрати України. Цей крок стане критично важливим для підтримки української енергосистеми, яка вже зазнала значних руйнувань через російські обстріли.

Польща готова взяти на себе додаткове навантаження для стабілізації ситуації. Варшава розглядає можливість активізації своїх енергетичних потужностей, щоб забезпечити постачання електроенергії в Україну.

Фіцо поскаржився лідерам ЄС

Нещодавно Фіцо заявив про можливість припинення постачання електроенергії в Україну, якщо вона зупинить транзит російського газу. Це викликало серйозну стурбованість у Києві, адже Україна значною мірою залежить від імпорту електроенергії з-за кордону для забезпечення стабільності своєї енергосистеми, зруйнованої численними атаками Росії.

Фіцо також написав лист лідерам ЄС, де поскаржився на Зеленського через зупинку транзиту газу те, що президент України "в односторонньому порядку" оголосив про зупинку транзиту газу. Прем'єр вважає, що через таке рішення більше збитків буде для ЄС, аніж для Росії, оскільки європейські країни втратять "десятки млрд євро", а РФ – лише €2 млрд.

Словаччина, яка залишається одним із найбільших споживачів дешевого російського газу, продовжує залежати від постачань "Газпрому", а це підриває зусилля Європейського Союзу, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв, і створює напруженість у питанні солідарності в регіоні.

Ситуація ускладнюється тим, що Словаччина продовжує отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба", який проходить через Україну. У відповідь на можливе припинення експорту електроенергії зі Словаччини Київ може розглянути можливість зупинки постачань нафти цим маршрутом.

Відомо, що Європейський Союз планує поступово припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року, але газ поки що залишається поза санкціями. Це дозволяє компаніям продовжувати співпрацю з Росією відповідно до чинних норм ЄС.

Енергетичні експерти прогнозують, що навіть якщо транзит російського газу через Україну буде тимчасово продовжений, це стане лише короткостроковим рішенням. Європейська комісія готує нову дорожню карту для остаточного припинення залежності від російських енергоносіїв, яка має бути оприлюднена в лютому.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.