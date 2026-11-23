Польща завершує багаторічні переговори з американськими партнерами Westinghouse Electric Co. та Bechtel Group Inc. і планує на початку 2027 року підписати фінальний контракт на проєктування, закупівлі та будівництво своєї першої атомної електростанції. Вартість зведення АЕС потужністю 3,75 гігавата оцінюють приблизно у 192 мільярди злотих (47,3 мільярда доларів), а підписання угоди дозволить перейти до повномасштабного будівництва.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Наразі компанії вже виконують підготовчі роботи на узбережжі Балтійського моря та замовляють найдорожче обладнання з тривалим циклом виготовлення, оскільки будь-яка затримка на цьому етапі може відтермінувати реалізацію проєкту на кілька років.

За словами очільника PEJ, графік передбачає завершення будівництва першого реактора до 2036 року і залишає обмаль простору для маневру попри високий світовий попит на заводські потужності з виробництва ядерних компонентів та конкуренцію за кваліфікованих працівників, водночас підтримка будівництва АЕС серед поляків нині перевищує 90%.

Фінансування проєкту, енергобаланс Польщі та плани щодо другої АЕС

Польща, яка залишається найбільш залежною від вугілля економікою Європейського Союзу, протягом найближчого десятиліття має замінити понад половину своїх генеруючих потужностей.

Окрім атомної енергетики, країна розвиває вітрову та сонячну генерацію, а також додає газові електростанції й системи накопичення енергії, причому загальні інвестиції в нові потужності та мережеву інфраструктуру за наступні десять років можуть перевищити 1 трильйон злотих (близько 246 мільярдів доларів).

Джерела фінансування першої АЕС. Схема фінансування передбачає внесення близько 60 мільярдів злотих (близько 14,8 мільярда доларів) власного капіталу з державного бюджету, тоді як решту суми покриють за рахунок боргових залучень під державні гарантії, включно з кредитами американського Експортно-імпортного банку (US Exim Bank), які планують почати вибирати приблизно у 2028 році на тлі перевищення попиту з боку фінансових установ.

Робота в енергосистемі та підготовка другої станції. Варшава прагне забезпечити базову роботу першої АЕС на максимальній потужності через довгострокові біржові контракти та угоди про купівлю електроенергії, а паралельно компанія PEJ уже веде переговори з французькими, американськими й канадськими постачальниками щодо другої атомної електростанції, плануючи обрати постачальника технологій у 2027 році та реалізувати цей проєкт без співфінансування з держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі побудують першу АЕС після підписання угоди зі США. Тоді державна компанія "Польські атомні електростанції" уклала проміжну угоду з американськими компаніями Westinghouse та Bechtel щодо будівництва першої атомної електростанції в країні.