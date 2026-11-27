Польща використовуватиме програмне забезпечення на основі штучного інтелекту від американської компанії Palantir Technologies для аналізу даних на полі бою. У п'ятницю, 27 листопада 2026 року, Міністерство оборони Польщі підписало з технологічним гігантом п'ятирічну угоду орієнтовною вартістю близько 300 мільйонів доларів на закупівлю системи підтримки військових рішень Maven Smart System, яку вже застосовують НАТО та збройні сили США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав цю угоду історичною та заявив, що вона визначатиме майбутні оборонні спроможності країни й підготовку наступних поколінь військових.

Рішення Варшави вирізняється на тлі прагнення частини європейських союзників зменшити технологічну залежність від США у критично важливих оборонних сферах, адже у червні Франція оголосила про відмову своєї внутрішньої розвідки від контракту з Palantir на користь місцевого постачальника.

Чому Варшава прискорює переозброєння та як захищатиме дані

Польща очолює європейське переозброєння для стримування загроз з боку Росії на тлі гібридних атак та інцидентів із безпілотниками і ракетами, зокрема після падіння трьох російських ракет на польську територію минулого тижня без постраждалих.

Окрім закупівлі сучасного програмного забезпечення, Варшава поглиблює оборонне партнерство з Вашингтоном і веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо розміщення постійних американських військових баз у країні.

Напередодні підписання контракту польський омбудсмен звертався до оборонного відомства з проханням пояснити оцінку ризиків щодо конфіденційності та захисту даних під час співпраці з американським розробником.

Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що за умовами договору Польща залишатиметься єдиним власником усіх ключів доступу, серверів та інформації, а вибір іноземного постачальника зумовлений тим, що у світі більше не існує іншої системи з аналогічними можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони Великої Британії таємно заплатило компанії Palantir на 240 мільйонів доларів більше за офіційні звіти. За десятиліття, яке завершилося в березні 2026 року, британське відомство виплатило американській технологічній групі на 186 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж становила сумарна вартість офіційно оприлюднених контрактів із цим розробником.