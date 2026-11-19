У Польщі тривають масштабні перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців. Під час загальнонаціональних операцій Прикордонна служба перевіряє підприємства, будівельні майданчики, склади та хостели, виявляючи іноземців, які порушують правила перебування або працюють без належних документів.

Як пише Dilo, про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal.

Там порадили українцям, які вже працюють у Польщі або лише планують виїзд, перевірити документи, що дають право на перебування й роботу. Помилки в оформленні, фіктивні запрошення чи працевлаштування без належних підстав можуть призвести до штрафів, втрати законних підстав для перебування та припису залишити країну.

У Польщі посилилися перевірки

У компанії повідомили, що лише 12–13 жовтня 2026 року, майже 600 співробітників Прикордонної служби здійснили понад 1400 перевірок легальності перебування іноземців, затримали понад 80 осіб і розпочали понад 60 адміністративних проваджень щодо зобов’язання іноземців повернутися. Серед перевірених було близько 530 громадян України. У понад 50 випадках підставою для затримання стало незаконне перебування, ще майже в десяти — загроза державній безпеці.

Перевірки продовжилися в листопаді. 17–18 листопада у Сілезькому воєводстві Прикордонна служба спільно з поліцією та Національною скарбовою адміністрацією (KAS) провела операцію Pobyt. До неї залучили 133 службовців, які перевірили 191 іноземця щодо законності перебування та працевлаштування. Затримали 33 особи, серед яких були громадяни України.

Контролюють і безпосередньо роботодавців. 16 листопада Прикордонна служба повідомила про результати перевірки компанії в Кентшинському повіті, куди Лодзька агенція праці направила на виробниче підприємство 33 іноземців, з яких 28 — громадяни України. Вони працювали на умовах, що відрізнялися від зазначених у дозволах, або обіймали посади, які не відповідали документам.

Загалом від січня до кінця жовтня прикордонники перевірили близько 2900 іноземців, понад 700 з яких працювали нелегально. Найбільше порушень виявили серед працівників, яких направили агенції праці (25%). Далі йдуть будівництво (22%), виробничі підприємства (18%) та ресторанний бізнес (13%). Роботодавцям, які незаконно працевлаштовують іноземців, загрожує штраф до 50 000 злотих.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ Польщі (MSWiA) повідомили, що за першу половину 2026 року за незаконне перебування у Польщі було затримано біля 11 000 людей. Це майже на 70% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Зміни у польській міграційній політиці

Аналітики зауважують, що посилення контролю за іноземцями відбувається на тлі змін у польській міграційній політиці та законодавстві про працевлаштування іноземців. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, у першому півріччі 2026 року іноземцям видали близько 69 тис. нових дозволів на роботу — приблизно вдвічі менше, ніж торік (144 тис.). У міністерстві пояснюють це змінами законодавства, цифровізацією процедур і посиленням вимог до оформлення документів.

«Наявність дозволу на роботу або запрошення від роботодавця ще не гарантує легального працевлаштування. Важливо, щоб фактичні умови роботи відповідали документам: працівник мав право працювати саме в цього роботодавця, на відповідній посаді та на визначених умовах. Людина може приїхати до Польщі з документами, які на перший погляд виглядають належно оформленими, але виявити під час перевірки, що роботодавець або агенція праці не виконали своїх зобов'язань», — підкреслюють у Gremi Personal.

Окремий ризик, за словами фахівців, становлять фіктивні запрошення та документи від компаній, які фактично не ведуть діяльності й не мають наміру працевлаштовувати людей. Їх можуть використовувати для отримання візи, легалізації перебування чи подання на карту побиту. Польська Прикордонна служба регулярно викриває такі схеми. Зокрема, 18 листопада правоохоронці повідомили про викриття організованої групи, яка допомагала іноземним студентам отримувати дозволи на тимчасове проживання на підставі фіктивних підтверджень наявності коштів. Механізмом могли скористатися майже 3 000 іноземців.

«Залежно від обставин іноземець, який скористався фіктивними документами, може втратити підстави для перебування в Польщі, отримати рішення про зобов'язання повернутися до країни походження, а також заборону на повторний в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони», — попереджають у Gremi Personal.

Перевірити статус PESEL UKR

Що стосується українців, які вже перебувають у Польщі, то у компанії радять їм додатково перевірити статус PESEL UKR. До 31 серпня 2026 року громадяни, яким цей статус видали на підставі заяви без пред'явлення дійсного закордонного паспорта, мали підтвердити особу в управлінні ґміни. З 1 вересня тим, хто цього не зробив, статус UKR змінили на NUE, що означає втрату тимчасового захисту та пов'язаних із ним прав. Відсутність статусу UKR сама по собі не призводить до автоматичної депортації, але може вплинути на законність подальшого перебування, доступ до окремих соціальних прав і можливість оформити карту побиту CUKR.

У Gremi Personal наголошують: Польща не змінює правил для українців, вона вимагає, щоб їх дотримувалися. Тож легальне перебування та легальна робота з правильно оформленими документами та прозорими агенціями праці — залишаються найнадійнішими гарантіями спокійного проживання у країні.

Раніше повідомлялося, що майже 70% іноземних працівників у Польщі, які працевлаштовувалися через агенції зайнятості, особисто зіткнулися з непрозорими схемами нарахування чи оформлення зарплат. При цьому 57,8% респондентів відчули на собі уже кілька подібних практик.