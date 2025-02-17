Польща не відправлятиме в Україну своїх солдатів - Туск

Польща не планує відправляти в Україну своїх солдатів, проте підтримає інші держави, які виявлять таке бажання.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск перед вильотом на екстрений саміт європейських лідерів у Парижі, пише RMF24.

За його словами, Польща сповнена рішучості співпрацювати в питаннях гарантій безпеки для України з Європейським Союзом, європейськими союзниками, і, звичайно, перш за все, зі Сполученими Штатами.

Водночас очільник польського уряду підкреслив, що Варшава не планує відправляти своїх військових на територію України.

"Але будемо підтримувати країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії", - наголосив Туск.

Премʼєр-міністр Польщі запевнив, що підтримка Києва продовжуватиметься "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно та щодо військової допомоги".

"Ми можемо і повинні зіграти позитивну роль. Під позитивною роллю я маю на увазі максимально тісну співпрацю між Польщею, Україною у питаннях війни та миру", - наголосив він.

Миротворчі війська в Україні: що відомо

Як пише АР, Європа стурбована тим, що пріоритети безпеки США стосуються інших сфер, тому група європейських країн таємно розробляє план відправки військ в Україну.

Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Путіним в обхід ЄС.

Як зазначає видання, формат і склад миротворчих сил визначатимуться умовами майбутнього мирного договору та іншими факторами.

"Ми на дуже ранній стадії", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю АР в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, попри різні дискусії та чутки, для європейських союзників "критично важливо" спершу визначити, якою буде лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти подальший план дій.

Нагадаємо, 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Цього ж дня очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.