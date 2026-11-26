Польща готується запровадити обмеження на польоти поблизу кордону з Україною після серії порушень свого повітряного простору російськими ракетами та дронами. Безпольотна зона має дати польській армії змогу оперативніше виявляти російські літальні апарати, та за потреби їх знищувати.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, інформує ЦТС.

Коли запрацюють обмеження

Польський уряд планує підготувати відповідне розпорядження найближчим часом. Очікується, що безпольотна зона набуде чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го.

За словами Томчика, запровадження спеціального режиму дасть польським військовим змогу швидше фіксувати несанкціоновані літальні апарати та оперативно їх збивати без ризику для цивільних бортів.

Контекст та реакція НАТО

Рішення стало відповіддю на два нещодавні інциденти, які офіційна Варшава кваліфікувала як цілеспрямовані провокації з боку Росії:

У ніч на вівторок під час російської атаки на західні області України на територію Польщі залетів російський розвідувальний безпілотник.

У п’ятницю на південному сході Польщі впали три російські крилаті ракети.

Після останнього випадку генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс захищатиме кожен метр території Польщі. Для посилення контролю за небом НАТО також ухвалило рішення надати країні літак радіолокаційного спостереження AWACS.

Нагадаємо, Польща вирішила тимчасово призупинити внески до програми PURL, у межах якої європейські країни фінансують закупівлю американської зброї для України. Серед причин такого рішення польський прем’єр назвав високий дефіцит бюджету та значні витрати країни на оборону.