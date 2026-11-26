Польська енергетична група ORLEN розпочала видобуток природного газу із шести свердловин на двох родовищах у Підкарпатському воєводстві. За перший рік експлуатації компанія планує видобути до 78 млн куб. м газу, а за весь період — понад 500 млн куб. м.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ORLEN.

Три свердловини запрацювали на родовищі Забяла в Любачівському повіті, приблизно за 19 км від кордону з Україною. Очікується, що за перший рік вони забезпечать видобуток до 55 млн куб. м газу.

Ще три свердловини на родовищі Кульно в Лежайському повіті мають забезпечити видобуток до 23 млн куб. м газу за перший рік роботи.

З обох родовищ газ надходитиме до польської газотранспортної системи через наявні промисли.

ORLEN планує наростити видобуток газу в Польщі

Компанія освоює родовища поблизу діючих промислів і газопроводів, що дозволяє скоротити витрати на підключення нових свердловин до газотранспортної інфраструктури.

Відповідно до стратегії групи, ORLEN планує збільшити видобуток природного газу в Польщі до 4 млрд куб. м на рік у 2030 році та зберігати цей показник до 2035 року.

Польська група також володіє 100% української компанії "Карпатгазвидобування", яка має спеціальний дозвіл на розвідку та видобуток вуглеводнів на Библівській площі у Львівській області поблизу кордону з Польщею.

ORLEN стала одноосібним власником української компанії у травні 2024 року, придбавши решту 15% її частки.

Нагадаємо, 18 листопада група "Нафтогаз" та польська ORLEN уклали новий контракт на постачання американського скрапленого газу. Угода передбачає постачання трьох партій LNG в Україну.