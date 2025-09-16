Запланована подія 2

Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні

BGK
Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні / Вікіпедія

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною та Республікою Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 вересня.

Відповідно до угоди, передбачено, що Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проектів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом  Польщі та банком.

Про BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк крайового господарства) зі штаб-квартирою у Варшаві – єдиний польський банк, що належить уряду.

Створений спеціальним законом для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку. Для цього банк працює з іншими установами з групи Фонду розвитку Польщі: KUKE, PAIH, PARP та ARP.

Нагадаємо, польська компанія Getin Holding SA  успішно завершила продаж 100% акцій  Ідея Банку. Покупцем виступила кіпрська Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка. 

Автор:
Світлана Манько