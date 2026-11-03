Полювання на "тіньовий флот" РФ: у Німеччині створили 24-метровий бойовий дрон-корабель

Берлінський оборонний стартап Stark Defence планує вже наступного року спустити на воду 24-метровий безпілотний корабель під назвою Vanta 24. Нове судно розробили для охорони підводних кабелів зв'язку та стеження за "тіньовим флотом" Росії у водах Європи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами очільника компанії, такі морські платформи коштують у тисячу разів дешевше за традиційний фрегат з екіпажем, на будівництво якого зазвичай ідуть роки. Натомість дрон-корабель можна розгорнути за кілька місяців.

Апарат Vanta 24 здатен перевозити до 50 тонн корисного навантаження, включно з ракетами та артилерійськими установками, а також рухатися без людей на борту зі швидкістю понад 64 км/год.

Захист Балтики та відповідь на російські підводні загрози

Європейські країни шукають безпілотні катери, щоб зберегти життя моряків і зменшити витрати військових бюджетів. Приводом для цього стала активізація російських підводних човнів, диверсії на об'єктах критичної інфраструктури та сотні суден, пов'язаних із Москвою.

Північні держави посилюють патрулі на морі: цього літа британські військові взяли під контроль підсанкційний танкер, а Нідерланди запропонували нові заходи для перехоплення підозрілих російських кораблів.

Керівництво Stark Defence наголошує, що новий корабель створений спеціально для складних погодних умов Балтійського та Північного морів із їхніми великими хвилями й морозами. Збирати катери планують у Великій Британії та Німеччині.

Морський напрям компанії очолив колишній командир британського атомного підводного човна Стівен Браян. Він зазначив, що апарат може самостійно охороняти узбережжя або супроводжувати великі бойові кораблі, звільняючи військових від небезпечної рутини.

Паралельно стартап розробляє датчик радіоелектронної боротьби, який виявляє ворожі передавачі та радари на відстані до 100 кілометрів. Також інженери написали єдине програмне забезпечення, яке дає змогу морським катерам взаємодіяти з повітряними дронами та системами озброєння інших виробників.

Ринок оборонних технологій та успіхи стартапу

Будівництво повноцінних кораблів є значно складнішим і дорожчим процесом, ніж збирання невеликих безпілотників, що створює труднощі для молодих європейських IT-фірм.

До того ж ринок озброєнь у Європі залишається розділеним між країнами, а місцеві приватні фонди не мають таких великих фінансових можливостей, як американські гіганти штибу Anduril чи Saronic.

Попри ці труднощі, створена у 2024 році компанія Stark Defence швидко розрослася до понад 700 працівників, а її ринкова вартість у червні досягла 3,2 мільярда євро. Головним зовнішнім інвестором стартапу є відомий венчурний фонд Sequoia Capital, який брав участь у всіх раундах фінансування. Також у червневий раунд на 500 мільйонів євро вклався фонд Founders Fund американського мільярдера Пітера Тіля.

Незважаючи на дискусії в німецьких політичних колах щодо участі іноземних мільярдерів, компанія успішно співпрацює з урядами. Цього місяця армія Німеччини розпочинає тренування з ударними безпілотниками Stark та її конкурента Helsing після того, як обидві компанії отримали контракти приблизно по 270 мільйонів євро кожна. Окрім того, виробник уклав угоди на постачання дронів ще з чотирма країнами НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія будує новий "тіньовий флот", щоб уникнути санкцій під час війни в Україні. У Міністерстві закордонних справ Великої Британії стверджують, що Росія намагається створити новий флот танкерів для фінансування бойових дій та обходу обмежень.