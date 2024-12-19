Понад 1 млн гривень: триває Різдвяний збір на реабілітаційне обладнання

2 грудня 2024 року PJSC Carlsberg Ukraine разом із Фундацією збірної України з футболу ініціювали благодійний Різдвяний збір. Мета – зібрати кошти для придбання обладнання для спортивної реабілітації військових у Запорізькій обласній лікарні.

Кожен, хто зробить донат від 100 гривень на банку monobank, отримує шанс виграти один із 50 лімітованих Різдвяних светрів і вітальну листівку з підписами футболістів національної збірної. Користувачі інших банків теж можуть долучитись. Потрібно лише вказати ім’я та № телефону в коментарях під час поповнення банки monobank для зв’язку з організаторами у разі виграшу.

Однак клієнтам monobank пропонується додатково після донату встановити ще й унікальний святковий дизайн для своєї картки! Щоб отримати святковий скін для картки, необхідно: 1. Зробити донат від 100 гривень на Різдвяний збір. 2. Обрати бажану картку та натиснути на неї. 3. Перейти у розділ "Дизайн картки для Google Pay / Apple Pay". 4. Обрати святковий дизайн і натиснути "Зберегти".

Гасло збору: "Країні пасує єдність, футболістам збірної пасує яскрава гра, а всім нам пасує добра Різдвяна справа!"

PJSC Carlsberg Ukraine теж долучилася до збору, та перерахувала на рахунок Фундації ще 500 тис грн.

Акція триває з 2 по 24 грудня на всій території України, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територій, визначених у Наказі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 з урахуванням його змін та доповнень, в соціальних мережах Української Асоціації Футболу. Деталі та умови акції за посиланням.

Довідка

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних Груп у світі з широким портфелем брендів пива, сидру та безалкогольних напоїв. В Україні представлені напої таких торговельних марок, як "Львівське", "Carlsberg", "Grimbergen", "Kronenbourg 1664", "Арсенал", "Квас Тарас", "Somersby", "Battery", "Seth&Riley's Garage", та інші. Carlsberg Group почала роботу в Україні в 1996 році і з року в рік є одним із найбільших міжнародних інвесторів у секторі FMCG-бізнесу, забезпечуючи роботою понад 1300 осіб на пивоварнях у Києві, Львові та Запоріжжі та ще понад 20 000 робочих місць у суміжних галузях (сільське господарство, рітейл, готельно-ресторанний бізнес, медіа, логістика тощо). Під час повномасштабної війни в Україні Carlsberg Group прийняла рішення про припинення бізнесу в росії та вихід із ринку. Carlsberg Group, Carlsberg Foundation та Tuborg Foundation одразу перерахували 75 мільйонів данських крон на допомогу Україні, а Carlsberg Ukraine вже реалізувала понад 40 гуманітарних проєктів на більш ніж 500 млн грн, включаючи виробництво питної води для задоволення потреб населення. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті.