Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги у сфері протиповітряної оборони на суму £240 млн ($316 млн), який включає понад 1000 ракет малої дальності, пускові установки та понад десяток радарів.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

"В Україні президент Путін використовує зиму як зброю. Саме тому ми повинні продовжувати перетворювати нашу непохитну відданість Україні на можливості, які допоможуть захиститися від російських атак", — заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг 17 листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Що включає пакет?

Новий пакет на £240 млн є частиною зимової програми підтримки України на £500 млн. Її оголосили під час затвердження британського бюджету. Раніше Велика Британія вже передала Україні 400 ракет класу "земля-повітря".

Ракети призначені, зокрема, для боротьби з російськими ударними дронами Shahed. За даними британського уряду, ці системи вже показали ефективність проти реактивних безпілотників.

До пакета також увійдуть радари, які допоможуть українським військовим виявляти повітряні цілі та відстежувати підготовку нових атак. Ракети вироблятиме компанія Thales у Белфасті, а радари закуплять у Великій Британії та Європі.

Загалом зобов'язання Лондона щодо підтримки України становлять £10 млрд.

Домовленості щодо винищувачів Gripen

Сьогодні Велика Британія, Швеція та Україна також підписали Лист про наміри, в якому зобов'язалися надати Україні шведські винищувачі Gripen із потужним набором перевірених у боях систем озброєння. Понад 30% компонентів для цих літаків виготовляють британські підприємства.

Раніше повідомлялося, що Франція посилить протиповітряну оборону України радарами та ракетами-перехоплювачами.