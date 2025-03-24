Понад 20 млн українців отримали підтримку через фонд Світового банку URTF

Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) залишається критично важливим інструментом для України, який дозволяє уряду оперативно залучати партнерське фінансування. Наразі понад 20 млн українців отримали допомогу через фонд Світового банку URTF.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Попри те, що російська агресія проти України триває вже четвертий рік та продовжує завдавати серйозної шкоди, з допомогою Світового банку та партнерів уряд зміг продовжувати надавати основні послуги, забезпечувати надання медичної допомоги, підтримувати вразливі групи населення. А також забезпечувати освітній процес у прифронтових зонах, відновлювати пошкоджені будинки, електропостачання та підтримувати фермерські господарства.

"За виділені кошти ми змогли отримати необхідні трансформатори та критично важливе обладнання для відновлення електропостачання. Це допомогло пройти нам складні періоди відключень влітку, восени та взимку минулого року", — наголосила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час зустрічі представники відомства, проектних команд Світового банку та 17 країн-донорів.

На що витратили кошти?

На сьогодні проекти, що підтримуються URTF, охопили 20 млн українців, серед яких:

понад 87 000 домогосподарств (близько 200 000 осіб) отримали компенсації на ремонт пошкоджених війною будинків;

3,5 млн відновили електропостачання, а 1,5 млн мешканців відновили тепло завдяки поставкам критично важливого обладнання;

6,3 млн осіб отримали послуги з охорони психічного здоров'я та медичні обстеження, 5,2 млн дітей були вакциновані, а 473 000 осіб пройшли реабілітацію;

33 000 фермерів отримали доступ до пільгового фінансування;

13 млн осіб вчасно отримали виплати соціальної допомоги;

380 000 школярів скористалися покращеною освітою, а 12 000 дітей у віддалених районах отримали безкоштовний транспорт.

Крім того, реалізація програми Світового банку з відновлення, відбудови та реформ продовжує сприяти реформам в Україні, наближенню до вступу в ЄС та закладає фундамент для довгострокового зростання нашої країни. Нагадаємо, Нідерланди спрямують 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це питання обговорювалося під час онлайн-зустрічі заступника міністра енергетики України Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.