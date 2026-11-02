RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Готівковий курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Понад 30 тисяч перереєстрацій: кожен сьомий новий ФОП в Україні відкривають не вперше

податки
Кожен сьомий новий ФОП в Україні відкривають не вперше

В Україні за дев'ять місяців 2026 року зафіксували 30 033 випадки повторної реєстрації фізичних осіб-підприємців. Тобто кожен сьомий ФОП, відкритий цьогоріч, уже діяв раніше. Загалом підприємницьку діяльність відновили 29 382 особи, що перевищує показники за весь 2025 рік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Тенденція до повернення в бізнес зростає останні три роки: у 2023 році частка повторних відкриттів становила 5%, у 2025 році — 10%, а за неповний 2026 рік сягнула 14%.

Фото 2 — Понад 30 тисяч перереєстрацій: кожен сьомий новий ФОП в Україні відкривають не вперше

Причини хвилі перереєстрацій та оптимізація податків

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов'язує таку динаміку насамперед із цифровізацією. 

Закриття ФОП на порталі "Дія" стало автоматичним із червня 2023 року, а відкриття за однією заявою через сервіс "е-Підприємець" запрацювало з листопада того ж року. 2024 рік став першим повним роком функціонування обох послуг, і тоді частка повторних відкриттів зросла з 4,7% до 7%.

Крім того, вплинуло зростання фінансового навантаження: з 1 січня 2025 року утримання непрацюючого ФОП через обов'язкову сплату ЄСВ та військового збору обходиться у понад 30 тисяч гривень на рік, через що підприємці припиняють діяльність на час простою. 

Ще однією причиною є податкова оптимізація — перереєстрація дає змогу негайно перейти на нижчу ставку єдиного податку іншої громади, тоді як зміна юридичної адреси дає економію лише з наступного календарного року.

Посадовець зазначив, що проста процедура закриття за відсутності претензій податкової є позитивним явищем і не свідчить про масові тіньові схеми, оскільки недобросовісні платники уникають документальних перевірок під час ліквідації.

Географія відкриттів та рекордсмени

Найбільше випадків повторного відкриття справи припадає на Київ — 3 862 реєстрації (13% від загальної кількості). До п'ятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська (2 861), Одеська (2 226), Львівська (2 115) та Київська (2 032) області.

Фото 3 — Понад 30 тисяч перереєстрацій: кожен сьомий новий ФОП в Україні відкривають не вперше

Деякі громадяни повторювали цю процедуру багато разів. Національний рекорд встановив 25-річний підприємець із Дніпропетровщини, який працює у сферах нерухомості та реклами: він реєстрував ФОП повторно 8 разів у 2021, 2022 та 2024 роках. Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей відкривали ФОП по 7 разів у галузях торгівлі, IT, дизайну, комп'ютерного сервісу та медицини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 478 масових власників бізнесу, кожен із яких є засновником або бенефіціаром щонайменше 50 юридичних осіб, а національний рекорд сягнув майже 5,9 тисячі компаній, зареєстрованих на одного громадянина.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності