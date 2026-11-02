Понад 30 тисяч перереєстрацій: кожен сьомий новий ФОП в Україні відкривають не вперше

В Україні за дев'ять місяців 2026 року зафіксували 30 033 випадки повторної реєстрації фізичних осіб-підприємців. Тобто кожен сьомий ФОП, відкритий цьогоріч, уже діяв раніше. Загалом підприємницьку діяльність відновили 29 382 особи, що перевищує показники за весь 2025 рік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Тенденція до повернення в бізнес зростає останні три роки: у 2023 році частка повторних відкриттів становила 5%, у 2025 році — 10%, а за неповний 2026 рік сягнула 14%.

Причини хвилі перереєстрацій та оптимізація податків

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов'язує таку динаміку насамперед із цифровізацією.

Закриття ФОП на порталі "Дія" стало автоматичним із червня 2023 року, а відкриття за однією заявою через сервіс "е-Підприємець" запрацювало з листопада того ж року. 2024 рік став першим повним роком функціонування обох послуг, і тоді частка повторних відкриттів зросла з 4,7% до 7%.

Крім того, вплинуло зростання фінансового навантаження: з 1 січня 2025 року утримання непрацюючого ФОП через обов'язкову сплату ЄСВ та військового збору обходиться у понад 30 тисяч гривень на рік, через що підприємці припиняють діяльність на час простою.

Ще однією причиною є податкова оптимізація — перереєстрація дає змогу негайно перейти на нижчу ставку єдиного податку іншої громади, тоді як зміна юридичної адреси дає економію лише з наступного календарного року.

Посадовець зазначив, що проста процедура закриття за відсутності претензій податкової є позитивним явищем і не свідчить про масові тіньові схеми, оскільки недобросовісні платники уникають документальних перевірок під час ліквідації.

Географія відкриттів та рекордсмени

Найбільше випадків повторного відкриття справи припадає на Київ — 3 862 реєстрації (13% від загальної кількості). До п'ятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська (2 861), Одеська (2 226), Львівська (2 115) та Київська (2 032) області.

Деякі громадяни повторювали цю процедуру багато разів. Національний рекорд встановив 25-річний підприємець із Дніпропетровщини, який працює у сферах нерухомості та реклами: він реєстрував ФОП повторно 8 разів у 2021, 2022 та 2024 роках. Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей відкривали ФОП по 7 разів у галузях торгівлі, IT, дизайну, комп'ютерного сервісу та медицини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 478 масових власників бізнесу, кожен із яких є засновником або бенефіціаром щонайменше 50 юридичних осіб, а національний рекорд сягнув майже 5,9 тисячі компаній, зареєстрованих на одного громадянина.