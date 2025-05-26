Понад 50 млн грн збитків: внаслідок удару РФ згоріло картоплесховище на Чернігівщині

Внаслідок масованого обстрілу території України постраждало підприємство “Агріко Україна” у Чернігівській області. У результаті влучання згоріло картоплесховище, а загальна сума збитків перевищує 50 мільйонів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Знищення картоплесховища на Чернігівщині

Під час масованої атаки на Україну із застосуванням дронів-камікадзе та ракет було серйозно пошкоджено аграрне підприємство — учасника Всеукраїнської аграрної ради, розташоване у Чернігівській області.

Внаслідок удару повністю знищено сучасне картоплесховище з обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех. Значних пошкоджень зазнали ще одне сховище, зерносклад та навіс між об’єктами.

Окрім втрати інфраструктури, вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку — трактори, саджалку, навантажувач Manitou та інше обладнання, частина якого знищена повністю.

"Повністю знищені виробничі запаси, які перебували в сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалка, навантажувач Manitou та багато іншої. Техніка частково знищена, частково пошкоджена", - коментує директор підприємства Микола Гордійчук.

За попередніми підрахунками сума збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Остаточна оцінка втрат ще триває.

Що відомо про підприємство

ТОВ "Агріко Україна" — українське представництво нідерландського картопляного кооперативу Agrico, яке очолює директор і засновник Микола Гордійчук. Компанія спеціалізується на селекції, імпорті та вирощуванні насіннєвої картоплі. Імпортний насіннєвий матеріал постачається з Нідерландів.

"Агріко Україна" займає понад 50% українського ринку насіннєвої картоплі. Має два основні господарства:

ТОВ "Бровари картопля" (Київська область);

ТОВ "АФ Андріївське" (Чернігівська область).

Загальна площа вирощування — понад 150 гектарів.

Компанія володіє сучасними картоплесховищами з обладнанням для сортування та фасування. Ці об'єкти також виконують роль навчальних центрів для промислових виробників картоплі. Продукція реалізується під торговою маркою "Papas".

ТОВ "АФ Андріївське", засноване у 2014 році, крім картоплярства займається також рослинництвом. На його базі регулярно працює демо-поле з новими сортами картоплі, що проходять підготовку до реєстрації в Україні. Статутний капітал підприємства — 250 тисяч гривень.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, у 2024 році ТОВ "Агріко Україна" суттєво покращило фінансові показники:

виручка зросла вдвічі — до 75,84 млн грн,

чистий прибуток збільшився майже у 6 разів — до 32,84 млн грн,

зобов’язання зросли у 4,9 рази — до 32,47 млн грн,

активи — у 3,9 рази, сягнувши 147,4 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником як ТОВ "АФ Андріївське", так і ТОВ "Агріко Україна" є Микола Гордійчук.

Додамо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.