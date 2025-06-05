Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 6 млн тонн відходів: як Україна бореться з наслідками руйнувань та шукає допомогу

Наслідки обстрілу Авдіївки
Найбільше руйнувань у прифронтових регіонах/Нацполіція

Обсяг відходів руйнації в Україні вже перевищує 6 млн тонн. Найбільше їх у прифронтових регіонах: Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Оцінки Світового банку свідчать про пряму шкоду Україні від російської збройної агресії у розмірі 176 мільярдів доларів США. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля, промисловість та освіта. Загалом, 13% житлового фонду (2,5 мільйона домогосподарств) пошкоджено або зруйновано, а деякі міста знищені на 90%.  

"Україна шукає унікальні інноваційні рішення. Наприклад, у співпраці з UNDP Ukraine / ПРООН в Україні,  вже реалізовано ініціативу та встановлено спеціальне обладнання для подрібнення таких відходів з метою повторного використання у процесі відбудови", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з 2022 року ПРООН запустила одну з найскладніших та найамбітніших програм із управління відходами руйнації – у  6 регіонах вже прибрали майже 600 тисяч тонн таких відходів.

У Миколаєві громади почали переробку – вивозять уламки на спеціальні хаби, організовані ПРООН та JICA – Japan International Cooperation Agency, і використовують матеріали для будівництва доріг.

У Бучі – з понад 80 тисяч тонн відходів руйнації 30% використано для ремонту доріг.

За даними Міністерство розвитку громад та територій України, фронтові регіони – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області – заявляють про потребу у понад 1200 одиниць техніки для управління відходами руйнації. Загальна вартість – понад 1 мільярд доларів США.

"Для нас важлива і експертна підтримка у продовженні реформи управління відходами як фундаменту побудови циркулярної економіки. Адже саме циркулярна економіка і є стратегією відбудови країни", -  наголосила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Нагадаємо, уряд виділив понад 890 млн грн на реалізацію проєктів відновлення у Запорізькій та Харківській областях. Кошти підуть на інфраструктурні й соціальні об'єкти, зруйновані внаслідок війни.

Крім того, погоджено протокольне доручення щодо спрямування ще 598 млн грн на відбудову об'єктів у Харківській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб