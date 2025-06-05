Понад 6 млн тонн відходів: як Україна бореться з наслідками руйнувань та шукає допомогу

Обсяг відходів руйнації в Україні вже перевищує 6 млн тонн. Найбільше їх у прифронтових регіонах: Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Оцінки Світового банку свідчать про пряму шкоду Україні від російської збройної агресії у розмірі 176 мільярдів доларів США. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля, промисловість та освіта. Загалом, 13% житлового фонду (2,5 мільйона домогосподарств) пошкоджено або зруйновано, а деякі міста знищені на 90%.

"Україна шукає унікальні інноваційні рішення. Наприклад, у співпраці з UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, вже реалізовано ініціативу та встановлено спеціальне обладнання для подрібнення таких відходів з метою повторного використання у процесі відбудови", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з 2022 року ПРООН запустила одну з найскладніших та найамбітніших програм із управління відходами руйнації – у 6 регіонах вже прибрали майже 600 тисяч тонн таких відходів.

У Миколаєві громади почали переробку – вивозять уламки на спеціальні хаби, організовані ПРООН та JICA – Japan International Cooperation Agency, і використовують матеріали для будівництва доріг.

У Бучі – з понад 80 тисяч тонн відходів руйнації 30% використано для ремонту доріг.

За даними Міністерство розвитку громад та територій України, фронтові регіони – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області – заявляють про потребу у понад 1200 одиниць техніки для управління відходами руйнації. Загальна вартість – понад 1 мільярд доларів США.

"Для нас важлива і експертна підтримка у продовженні реформи управління відходами як фундаменту побудови циркулярної економіки. Адже саме циркулярна економіка і є стратегією відбудови країни", - наголосила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Нагадаємо, уряд виділив понад 890 млн грн на реалізацію проєктів відновлення у Запорізькій та Харківській областях. Кошти підуть на інфраструктурні й соціальні об'єкти, зруйновані внаслідок війни.

Крім того, погоджено протокольне доручення щодо спрямування ще 598 млн грн на відбудову об'єктів у Харківській області.